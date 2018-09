Rogo doloso nel Pisano | settecento gli sfollati | Scenario apocalittico

Incendio pisano - procura : "Rogo doloso" : 15.38 "Abbiamo ritenuto di aprire un fascicolo che configuri l'ipotesi di reato di Incendio doloso sulla base di alcuni indizi che ora dovranno essere confermati eventualmente dal lavoro investigativo: primo fra tutti il fatto che le fiamme si siano sviluppate di notte e in una serata sostanzialmente molto fresca". Così il procuratore di Pisa Alessandro Crini sull'Incendio che sta devastando il monte Serra. Le indagini sono dirette dal ...

Incendio Pisa - 700 sfollati tra Calci e Vicopisano/ Ultime notizie Monte Serra : Rogo doloso - frazioni evacuate : Incendio Pisa, fiamme sul Monte Serra: sfollati. Ultime notizie, 700 persone evacuate tra Calci e VicoPisano. Il forte vento complica i lavori dei vigili del fuoco, bruciati già 600 ettari.Cresce ancora il numero degli sfollati nel Pisano a causa dell'Incendio divampato ieri sera che sta mettendo a dura prova i vigili del fuoco impegnati da ore nel tentativo di sedare le fiamme. Come riportato dall'Ansa, sono adesso 700 le persone costrette ad ...

