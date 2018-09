Ricerca | i bombardamenti della II Guerra Mondiale hanno lasciato tracce anche

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Oltre a vittime e devastazione, iSecondanell’atmosfera: secondo unadell’Universitàdi Reading, pubblicata su “Annales Geophysicae” le onde d’urto delle bombe sono state talmente potenti da raggiungere i mille km di altezza, indebolendo la ionosfera. Gli esperti sono giunti alla suddetta conclusione dopo avere studiato le registrazioni eseguite tra il 1943 e il 1945 dal Centro diper le onde radio di Slough, in Inghilterra, soffermandosi sui cambiamenti rilevati nella ionosfera durante 152più rilevanti degli Alleati in Europa: si è scoperto che la concentrazione di elettroni diminuiva drasticamente mentre le bombe esplodevano vicino a terra, probabilmente a causa del riscaldamento dell’aria. “Finora non ci si era mai resi conto dell’impatto ...