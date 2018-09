: #Renzi: #Zingaretti alla guida #Pd non va bene, ambiguo su #M5S - Agenzia_Ansa : #Renzi: #Zingaretti alla guida #Pd non va bene, ambiguo su #M5S - HuffPostItalia : Renzi boccia Zingaretti: 'Molto ambiguo su M5s, come leader del Pd non va bene' - RaiNews : Renzi: 'Zingaretti alla guida del Pd non va bene, è ambiguo su M5S'. -

Il senatore Pda "Otto e mezzo", su La7 : "La posizione disui Cinque Stelle è molto ambigua, non credo che vadacoma candidato per ladel Pd", Lo ha detto l'ex premiera "Otto e mezzo", su La7. "Per me -ha sottolineato- è fondamentale dire con chiarezza che non si possono fare accordi con chi non vuole i vaccini,ma se vincenon faccio quello hanno fatto a me, il fuoco amico".ha poi ribadito che il suo ciclo alladel partito si è chiuso:"Farò altro, a cominciare dalla Leopolda".interviene anche a proposito del decreto per Genova: "Questi si sono persi il decreto di Genova. Hanno organizzato la ola al funerale che sembrava una roba da Curva Sud, hanno promesso che ricostruivano il Ponte con società pubbliche. Oggi, a distanza di 40 giorni, il decreto non c'è più". (Di martedì 25 settembre 2018)