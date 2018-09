Reddito di Cittadinanza | l’annuncio di Di Maio che aspettavano tutti

Di Maio promette Reddito di cittadinanza dal 2019 ma i soldi non ci sono : Parole Parole cantava Mina nel 1972. Il vice premier Di Maio sempre più in difficoltà cerca ancora di fare campagna

Manovra - Di Maio : Reddito di cittadinanza da metà marzo : Spunta l'ipotesi di legarlo all'Isee mentre Tria pensa di cancellare gli 80 euro di Renzi Pensioni, Di Maio: "La minima a 780 euro è certa". Scontro con la Fornero

L’annuncio di Luigi Di Maio a Porta a Porta : “Il Reddito di cittadinanza partirà a marzo 2019” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, annuncia che il reddito di cittadinanza verrà erogato a partire dalla metà di marzo del 2019. Inoltre, entro la fine dell'anno arriverà il taglio delle pensioni d'oro, mentre in primavera arriverà la legge per la riduzione del numero dei parlamentari.Continua a leggere

Di Maio : da metà marzo via al Reddito di cittadinanza : 'Da metà marzo 2019 saranno avviati i centri per l'impiego con il reddito di cittadinanza erogato'. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, a Porta a Porta. È 'pronta una proposta per incominciare ...

"Da metà marzo verrà erogato il Reddito di cittadinanza" : "Nel 2019 faremo partire in maniera differenziata pensioni e reddito di cittadinanza: dal 1° gennaio 2019 la pensione minima passa a 780 euro, mentre da metà marzo 2019 sarà erogato il reddito di cittadinanza" e si partirà con il potenziamento di "centri per l'impiego". Lo ribadisce a 'Porta a Porta', il vicepremier Luigi Di Maio."È pronta una proposta per incominciare ad eliminare le leggi inutili per le imprese. ...

Manovra : Bond (Fi) - Reddito Cittadinanza sia assegnato solo a italiani : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - “Se reddito di cittadinanza deve essere, allora che venga assegnato agli italiani. Le misure che si vogliono adottare creano sperequazioni a favore degli stranieri": il deputato di Forza Italia, Dario Bond, boccia i vincoli proposti dal Governo per l'erogazione del red

Sondaggi - priorità? Né flat tax né Reddito di cittadinanza : la Fornero. M5s-Lega al 60%. Torna Berlusconi e da solo vale l’1% : Un’ampia maggioranza continua a sostenere il governo Conte a quasi 4 mesi dal giuramento al Quirinale. Eppure la priorità non sono né la flat tax né il reddito di cittadinanza. Per la gran parte degli intervistati del Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 il primo punto dell’agenda dell’esecutivo dovrebbe essere la riforma della legge Fornero. Più precisamente un terzo del campione, il 34 per cento, risponde che la prima ...

Reddito di cittadinanza : chi ha una casa di proprietà è a rischio esclusione : Il Reddito di cittadinanza è da sempre uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, ora con Di Maio al ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico il progetto sta per diventare realta'. I 5 Stelle non sono gli unici al governo però, c'è anche la Lega, e così la torta è da dividere in due seguendo il programma di governo. Il ministro dell'Economia Tria è infatti messo sotto pressione sia da Salvini che da Di Maio, il primo lo pressa ...

Reddito di cittadinanza - Gasparri : "Andrà anche agli stranieri" : Il Reddito di cittadinanza comincia a prendere forma. In via xx Settembre si danno un bel da fare per trovare le coperture alla proposta principe della campagna elettorale grillina. Di fatto il ministro del Tesoro, Giovanni Tria, dovrà trovare gli 8-10 miliardi che servono per portare il Reddito minimo nelle tasche degli italiani. Nei giorni scorsi ci sono state delle tensioni per la paltea che potrebbe accedere al sussidio voluto dai ...

Reddito di cittadinanza - sarà a tempo : "Massimo tre anni - e servirà l'Isee" : La proposta originaria non prevedeva soglie Isee. Intanto Gasparri attacca: "Il Reddito di cittadinanza andrà anche agli...

Reddito di cittadinanza a tempo. E spunta il limite patrimoniale : Sul fronte del finanziamento del Reddito di cittadinanza, in attesa di conoscere i margini di deficit che saranno concessi dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, si continua a studiare l'utilizzo ...

Pensioni - Quota 100 e Reddito di cittadinanza - aggiornamenti LdB 2019 : ricorso al deficit : I nuovi aggiornamenti sul sistema Pensionistico vedono crescere la possibilita' di ricorrere al deficit al fine di finanziare i provvedimenti di stampo assistenziale e previdenziale, come le Pensioni e gli assegni di cittadinanza [VIDEO]. Nel frattempo dai gruppi dei lavoratori si attende di conoscere quale sara' il contenuto della nota di aggiornamento al Def, in modo da poter fare finalmente chiarezza in merito ai provvedimenti che saranno ...

Anche agli stranieri 780 euro al mese con il Reddito di cittadinanza : per Di Maio è no : Il reddito di cittadinanza è una misura ai primi posti come probabilita' di essere inserita nella ormai imminente legge di Bilancio. Si tratta del provvedimento di cui il Movimento 5 Stelle ha fatto un autentico cavallo di battaglia. il reddito di cittadinanza è la soluzione del Movimento 5 Stelle al problema della poverta' per persone e famiglie in crisi economica e lavorativa. Nelle ultime giornate su questo argomento c’è stata molta ...

Di Maio - Salvini e il gioco delle tre carte sul Reddito di cittadinanza : ‘Italiani brava gente’ deve essere il retropensiero dei politici di governo impegnati quotidianamente nella campagna mediatica sul reddito di cittadinanza. Le misure che dovrebbero rendere tangibile la politica del cambiamento in effetti possono essere proposte senza timore di sollevazioni popolari solo a una platea di brava gente. Se così non fosse, Di Maio e i 5Stelle avrebbero serissime possibilità di incorrere nell’ira furibonda di interi ...