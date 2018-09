Reddito di Cittadinanza | l’annuncio di Di Maio che aspettavano tutti

Flat tax - superamento della Fornero e Reddito di cittadinanza : cosa prevede l'accordo raggiunto sul Def : Un primo avvio della Flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, una nuova rottamazione delle cartelle, il superamento della legge Fornero e un fondo da 1,5 miliardi per i truffati delle banche. Sono questi i principali contenuti dell'accordo raggiunto nella maggioranza di governo in vista della predisposizione della nota di aggiornamento del Def.Eccoli.- reddito DI cittadinanza, 10 ...

Manovra con deficit al 2 - 4% : Lega e M5s soddisfatti | Tria sconfitto : miliardi al Reddito e alle pensioni di cittadinanza : Di Maio: "E' la Manovra del popolo". Salvini: "Via la Fornero e chiusura cartelle Equitalia". Brunetta a Tgcom24: deficit a 2,4% da irresponsabili, aumenta il rapporto debito/Pil, si sequestra futuro"

Pensioni e Reddito Cittadinanza in manovra - Di Maio e Salvini : ‘Si cambia - deficit 2 - 4%’ : Dalla riforma delle Pensioni al reddito di cittadinanza, dallo stop all’aumento dell’Iva alla riduzione della pressione fiscale: dovrebbero esserci le coperture finanziare per le misure simbolo messe nero su bianco nel contratto di governo M5s-Lega e che dovrebbero trovare spazio in quella che viene già ribattezzata come “manovra del cambiamento”. Il Movimento 5 stelle e la Lega, come riporta l’Ansa, avrebbero “vinto” le resistenze del ministero ...

Manovra - intesa nel governo sullo sforamento al 2 - 4%. Dieci miliardi per Reddito di cittadinanza : intesa raggiunta sull’innalzamento del rapporto deficit-Pil al 2,4% per il 2019. È l’esito del vertice di governo che ha preceduto la riunione del Consiglio dei ministri che deve approvare la Nota di aggiornamento al Def. Di Maio e Salvini hanno vinto la battaglia con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che chiedeva di restare entro la soglia...

Manovra - intesa nel governo sullo sforamento al 2 - 4%. Di Maio : 10 miliardi per Reddito di cittadinanza : M5s e Lega hanno vinto la battaglia con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che chiedeva di restare entro la soglia del 2%. 'Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, ...

Manovra - Governo trova accordo sul deficit/ Tria accorda il 2 - 4% : via Fornero - ok a Reddito cittadinanza : Manovra, Tria vs Di Maio “deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Le misure della manovra : dal Reddito di cittadinanza a flat tax - Equitalia e Fornero : Dopo le pressioni, alla fine la linea Tria sul deficit è stata sfondata. 'Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento'. Così i due vicepremier, ...

Di Maio - 10 mld per Reddito cittadinanza : ANSA, - ROMA, 27 SET - "Ci sono 10 miliardi per il reddito di cittadinanza" , una misura con la quale "restituiamo un futuro a 6,5 milioni di persone". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio al ...

Di Maio - 10 mld per Reddito cittadinanza : ANSA, - ROMA, 27 SET - "Ci sono 10 miliardi per il reddito di cittadinanza" , una misura con la quale "restituiamo un futuro a 6,5 milioni di persone". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio al ...

Manovra - intesa nel governo sullo sforamento al 2 - 4%. Di Maio : 10 miliardi per Reddito di cittadinanza : intesa raggiunta sull’innalzamento del rapporto deficit-Pil al 2,4% per il 2019. È l’esito del vertice di governo che ha preceduto la riunione del Consiglio dei ministri che deve approvare la Nota di aggiornamento al Def, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi. M5s e Lega hanno vinto la battaglia con il ministro dell’Economia, Giovanni T...

Def - intesa raggiunta : ecco cosa ha deciso il Governo su pensioni e Reddito di cittadinanza : Salvini e Di Maio premono sul ministro dell'economia e ottengono una maggior spesa pubblica fino a toccare il 2,4% del...

Manovra - non c'è accordo sul deficit : Cdm decisivo/ Tria : sì al Reddito di cittadinanza - ma salta quota 100 : Manovra, Tria vs Di Maio “deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:49:00 GMT)

Pensioni e Reddito di cittadinanza - che cosa ha deciso il Governo : Def, le ultime notizie: la diretta. Lega e M5S premono per ottenere fino al 2,4-2,5%. Per Tria quei cinque decimali in più a...

Manovra - il programma : Reddito di cittadinanza - quota 100 “con restrizioni” e pace fiscale per cartelle fino 100mila euro : Introduzione del reddito di cittadinanza e innalzamento delle pensioni minime a 780 euro, ‘quota 100‘ come somma di età anagrafica e contributiva per lasciare il lavoro ma con restrizioni per garantire la sostenibilità del sistema, pace fiscale per chi ha liti con l’erario di valore non superiore a 100mila euro, riduzione delle aliquote Irpef da cinque a tre nel 2020 e poi due nel 2021: 23% per i redditi fino a 75mila euro e ...