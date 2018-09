Rapine cruenti nel frentano | sei casi nell' ultimo anno

abruzzo24ore.tv

: Rapine in villa: in un anno sei casi, attacchi cruenti - voceditalia : Rapine in villa: in un anno sei casi, attacchi cruenti - DavideRonni : Rapine in Villa e assalti nel Chietino: almeno sei precedenti cruenti. Stessa banda?Caccia all’uomo ma per ora ness… - PrimaDaNoi : Rapine in Villa e assalti nel Chietino: almeno sei precedenti cruenti. Stessa banda? -

(Di martedì 25 settembre 2018) Chieti - Sei precedenti dicruente con pestaggi e mutilazioni avvenuti nel territorio. Gli investigatori che si occupano della rapina in villa ai coniugi di Lanciano stpartendo da questiper fare luce sull'episodio e indagano su una banda specializzata in attacchi efferati. L'elemento investigativo è emerso nel corso del vertice tenuto oggi alla procura di Lanciano. "Sono indagini complesse, ma andiamo avanti alla ricerca di utili indizi", ha detto all'uscita il dirigente della Squadra Mobile di Chieti, Miriam D'Anastasio. L'sanguinoso colpo lo scorso 4 agosto a Paglieta (Chieti), dove, durante una tentata rapina in casa, è stato selvaggiamente picchiato in testa con delle torce Andrea Cimini, 33 anni, che nottetempo rientrò'abitazione. L'uomo, ricoverato a Lanciano, riportò la ...