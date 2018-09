Puliamo il Mondo | passeggiata ecologica per l' iniziativa nazionale di

TV - Rai3 : “ Puliamo il Mondo” - una settimana di appuntamenti speciali : Dai pescatori della Toscana che vanno a caccia di plastica ai volontari che ripuliscono spiagge, parchi e angoli sporchi delle nostre città, ma anche esempi di economia circolare, di imprese virtuose che producono in modo sostenibile o ridanno vita ai rifiuti, come l’azienda siciliana che produce tessuti con gli scarti delle arance. Storie raccontate dagli speciali “Puliamo il Mondo” di Tgr, in onda da lunedì 24 a sabato 29 settembre alle 15.00 ...

Ambiente. A Faenza tutto pronto per la XXVI edizione di "Puliamo il Mondo" : Ogni anno a fine settembre da oltre vent'anni, volontari di tutto il mondo si danno appuntamento in oltre 120 Paesi per scendere in piazza e dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità ...