Psg | sorpresa Choupo-Moting | dallo scetticismo all' esordio in Champions

gazzetta

: @liviozeta67 @Anna_1897 @lmx69 non è automatico..ma è innegabile che con questo sistema cosi vincano solo bayern ps… - danitwix : @liviozeta67 @Anna_1897 @lmx69 non è automatico..ma è innegabile che con questo sistema cosi vincano solo bayern ps… - Torrenapoli1 : LIGUE 1 Dopo 5 gare Psg a punteggio pieno 15 punti Le avversarie sono già parecchio dietro Marsiglia -5 Lione -7 M… -

(Di martedì 25 settembre 2018) I tifosi, dopo i colpi storici della scorsa estate con i 400 milioni spesi per Neymar e Mbappé, si aspettavano un'altra stella. Magari a centrocampo per illuminare il gioco del Psg. Come su richiesta ...