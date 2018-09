Blastingnews

: Aveva detto che tagliava le accise sulla benzina al primo consiglio dei ministri, ne hanno fatti 19 e qui più che f… - davidefaraone : Aveva detto che tagliava le accise sulla benzina al primo consiglio dei ministri, ne hanno fatti 19 e qui più che f… - Komparing : #prezzocarburanti Prezzo Benzina CE > EUR in VIALE DELLE INDUSTRIE SNC CASERTA... - SandraM_Tcon0 : RT @Sergio25Manzo: Prezzo benzina, possibile un taglio delle accise in manovra: un risparmio da 300 milioni -

(Di martedì 25 settembre 2018) Il governo sta studiando un provvedimento per abbassare ildellaattraverso unda inserire in. Buone notizie in arrivo, quindi, per gli automobilisti che potrebbero vedere messa in atto, almeno in parte, una promessa fatta in campagna elettorale dalla Lega di Salvini che si riproponeva di eliminare gran parteche gravano sue gasolio. L’importo della misura dovrebbe essere quantificata in circa 300di euro, derivanti dai maggiori introiti sull’iva dei carburanti incassati nel corso dell’ultimo anno.per abbassare ildella: quanto si risparmiera' Unamisure del pacchetto fiscale proposto dalla Lega e che è allo studio dei tecnici del ministero dell’Economia riguarda, quindi, la possibilita' di tagliare lesulla, in modo da abbassare ilalla pompa. ...