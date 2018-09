Presidente Conte | aderisca al Trattato contro le Armi nucleari

'Da Casalino e Conte un attacco all'informazione' : parla il Presidente dell'Ordine dei giornalisti : È evidente che in certi casi che il diritto di cronaca prevale enormemente su qualunque forma di riservatezza. Quindi secondo la dichiarazione di Casalino era di interesse pubblico? Non vedo come si ...

CONTE - CONCORSO SAPIENZA : "ERA CONFLITTO DI INTERESSI"/ L'Espresso : il "favore" del Presidente di commissione : CONTE, CONCORSO SAPIENZA:"Era CONFLITTO d'interessi": l'inchiesta de L'Espresso svela il "favore" del presidente della commissione giudicante Del Prato. Un arbitrato da 27 milioni di euro.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 15:03:00 GMT)

NUOVA FIERA DEL LEVANTE - Presidente Conte 'UN PAESE PIU' GIUSTO - FORTE E INCLUSIVO PER AIUTARE LE IMPRESE' : 'La FIERA del LEVANTE rappresenta da sempre uno dei più importanti appuntamenti per l'economia del nostro PAESE e per la sua proiezione internazionale, e lo dico da PRESIDENTE del Consiglio e da pugliese'. È quanto ha affermato il PRESIDENTE del Consiglio dei Ministri Giuseppe CONTE ...

Fondi Lega : Conte - se non fossi stato Presidente mi sarei offerto come avvocato : "Dall'esterno è facile giudicare ma immaginate un leader di un partito di governo che da oggi in poi non dispone più di un Fondi per fare attività politica. Banalizzarlo non ha senso e avrei detto lo ...

Secondo Politico - il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lunedì parteciperà a un colloquio per un posto all’Università La Sapienza : Secono il sito Politico.eu, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parteciperà lunedì prossimo a un colloquio per ottenere una cattedra di professore alla facoltà di legge dell’Università La Sapienza di Roma. Secondo diversi esperti consultati dal sito, la partecipazione di The post Secondo Politico, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lunedì parteciperà a un colloquio per un posto all’Università La Sapienza appeared first ...

Trump - funzionario dà ragione a Woodward : "Cerchiamo di contenerlo"/ Ultime notizie Usa - "Presidente è dannoso" : Bob Woodward, il suo libro scuote la Casa Bianca "Trump un idiota". Ultime notizie, il tycoon replica al noto giornalista vincitore di due Pulitzer: “E’ solo una frode"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 13:12:00 GMT)

Il nuovo diritto civile secondo il Prof. Giuseppe Conte - Presidente del Consiglio : C’era d’aspettarselo. Non si poteva ragionevolmente sperare che l’afflato populista degli ultimi mesi risparmiasse le fondamenta del nostro ordinamento giuridico. C’ha pensato, così, il presidente del Consiglio, Prof. Giuseppe Conte, a cominciare a riscrivere il capitolo della responsabilità civil

Presidente Conte : Non lasceremo Genova sola… pronti 28 milioni e 470 mila euro : Tenuti i Funerali di Stato, adesso si pensa subito a sistemare le cose, lo dice il Presidente Conte “Come abbiamo detto il governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti”. Così il premier Giuseppe Conte ha sottolineato l’impegno dell’esecuitvo nell’affrontare la tragedia del 14 agosto. “Nell’immediatezza del crollo – ha scritto su Facebook – avevamo stanziato ...

Comunicato - del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte : Oggi il Governo, tramite la competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture, ha formalmente inoltrato a 'Autostrade per l'Italia' la lettera di Contestazione che avvia la procedura di ...

D’indecisione fare virtù - una mattina con il Presidente Conte : Roma. Persino Rocco, il portavoce che dicono Luigi Di Maio gli abbia messo accanto per spiarlo, non è più Cerbero, ma con soavità e modi da ospite premuroso porge il microfono ai giornalisti venuti a Palazzo Chigi, sorride, ricorda i nomi di ciascuno, “l’idea è quella di una chiacchierata rilassata”

ELEZIONI ZIMBABWE - MNANGAGWA Presidente COL 50 - 8%/ Video - Chamisa contesta brogli. La replica "Faccia ricorso" : ELEZIONI ZIMBABWE, MNANGAGWA PRESIDENTE col 50,8%: l'opposizione di Chamis denuncia “brogli e risultati falsi”, la polizia però ferma la conferenza stampa. Video e ultime notizie(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 18:44:00 GMT)

Incontro Trump-Conte alla Casa Bianca - il Presidente Usa : «Sui migranti i leader seguano l'Italia» : «Conte è un buon amico sin dall'inizio - ha detto Trump -, siamo entrambi outsider della politica: dobbiamo difendere i sogni dei nostri cittadini» ha detto, annunciando da oggi «un nuovo dialogo ...