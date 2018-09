Premio The Best | Modric gli dedica il titolo | Boban non trattiene le lacrime

Fifa The Best - Modric dedica il Premio a Boban : l’ex Milan scoppia in lacrime [VIDEO] : Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha vinto il premio come miglior calciatore della scorsa stagione, dedica speciale da parte del croato: “Ringrazio in modo speciale Zvonimir Boban, mio idolo e capitano della Croazia che nel 1998 arrivò terza al Mondiale e ha ispirato anche la nostra generazione e il secondo posto in Russia”. L’ex Milan, presente in sala, si è emozionato ed è scoppiato in lacrime. Luka Modric ...

Fifa The Best - Modric dedica il Premio a Boban : "Idolo e simbolo di una generazione" : L'ex Milan scoppia a piangere durante il discorso del centrocampista: "La Croazia 1998 ci ha fatto sognare"

IVECO BUS vince il Premio "Sustainable Bus of the Year" : IVECO BUS brand di CNH Industrial vince il premio "Sustainable Bus of the Year 2019" per il secondo anno consecutivo con il nuovo autobus elettrico CREALIS nella categoria "Urban". Dopo il successo ...

The Ballad Buster Scrug - Premio a Venezia per la miglior sceneggiatura : Ce ne fossero di queste realtà per il cinema di tutto il mondo ''. Nei sei racconti di 'The Ballad of Buster Scruggs' nell'ordine troviamo: le vicende di un cowboy cantante , di un inetto ladro di ...

Vrsaljko : 'Premio The Best? Lo merita Modric' : Ecco le sue dichiarazioni, riportate dal giornale croato 24sata : 'E' stato un piacere riunirsi ai compagni di squadra, specialmente dopo la Coppa del Mondo. Non sono dispiaciuto, ogni pensiero che ...

The Act riporta al crime il Premio Oscar Patricia Arquette : The Act è la nuova serie Tv firmata Hulu: il cast ha appena concluso le trattative con la vincitrice di un premio Oscar Patricia Arquette. La ricordiamo in CSI: Cyber anche se è stato il suo ruolo di protagonista in Medium a permetterle di conquistare un Emmy Award. The Act verrà diretto da Laure de Clermont-Tonnerre di Mustang, mentre l’antologia è basata sui personaggi creati da Michelle Dean e Nick Antosca. The Act: Patricia Arquette ...

FIFA The Best - Premio miglior gol : ci sono le rovesciate di Cristiano Ronaldo e Bale : Nessuna rete ancora segnata con la maglia della Juventus, eppure Cristiano Ronaldo è in lotta per il premio di miglior gol dell'anno. Proprio all'Allianz Stadium, ma in maglia Real, con quella ...

FIFA The Best : Ronaldo - Modric e Salah come a Montecarlo. Sono finalisti per il Premio di miglior giocatore : Ancora loro, sempre loro. Salah, Modric e Cristiano Ronaldo a sfidarsi di nuovo per un trofeo personale. Dopo il titolo di UEFA Player of the Year consegnato a Luka Modric in occasione del sorteggio ...