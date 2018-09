Premier League | ancora Pogba contro Mourinho

Premier League 6a giornata : il Liverpool è da solo in testa : Gli uomini di Klopp battono 3-0 il Southampton e proseguono la loro marcia inarrestabile. Rallenta il Chelsea, 0-0 nel derby con il West Ham, e il Manchester City, 5-0 al Cardiff, aggancia proprio i ...

Sarri polemico anche in Premier League : critica i calendari e (adesso) loda la Serie A : Maurizio Sarri critico contro i calendari di Premier League, il tecnico del Chelsea parla dopo il pari col West Ham “Non so perché in Inghilterra non sia possibile poter giocare di lunedì dopo una trasferta di Europa League. In Italia questo è normale, poi se dobbiamo giocare 64 ore dopo un impegno europeo va bene, non è un grosso problema adesso ma potrebbe diventarlo magari verso aprile…“. Maurizio Sarri ci ha abituati a polemizzare con ...

Inghilterra - Sarri critico sul calendario della Premier League : La corsa del Chelsea di Maurizio Sarri si è parzialmente arrestata ieri, dopo il pareggio esterno contro il West Ham. E l’ex tecnico del Napoli ha criticato la composizione del calendario inglese, che non ha permesso ai londinesi di giocare oggi nonostante fossero scesi in campo giovedì in Europa League. Queste le parole di Sarri nella conferenza stampa di ieri: “Non so perché in Inghilterra non sia possibile poter giocare di ...

Premier League - rallenta Sarri : West Ham-Chelsea 0-0 : TORINO - rallenta il Chelsea . Dopo cinque vittorie consecutive, i Blues di Maurizio Sarri pareggiano 0-0 in uno dei tanti derby di Londra contro il West Ham . Il Chelsea aggancia il Manchester City ...

Arsenal-Everton - Formazioni Ufficiali 23-09-2018 - Premier League : Premier League 2018-2019, 6^ giornata: Arsenal-Everton, le Formazioni Ufficiali, domenica 23 settembre, ore 17. Nei Gunners esordio dal primo minuto per Lucas Torreira.Arsenal-Everton, domenica 23 settembre. All’Emirates va in scena Arsenal-Everton, il match che chiuderà la sesta giornata di Premier League. Indisponibileper i Gunners il centrocampista Henrikh Mkhitaryan; esordio dal primo minuto per Lucas Torreira. Nei Toffees non ...

Premier League : Liverpool a punteggio pieno - City a valanga : I Reds, in attesa del Chelsea, travolgono 3-0 il Southampton e volano al primo posto: pokerissimo dei Citizens a Cardiff, rallenta lo United

Liverpool-Southampton 3-0 : pagelle e tabellino - Premier League 2018/2019 : Liverpool-Southampton, Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Risultati Premier League - spettacolo Liverpool e City : solo un pareggio per lo United [FOTO] : 1/19 AFP/LaPresse ...

Premier League - spettacolo Liverpool e Manchester City. Frena lo United : Nessuno ferma il Liverpool. La squadra di Klopp demolisce anche il Southampton e centra la sesta vittoria in altrettante partite di Premier League: resta in testa alla classifica con 18 punti e ...

