Portulaca oleracea | proprietà benefiche e utilizzi in cucina

(Di martedì 25 settembre 2018) Conosciuta anche come erba grassa o porcellana comune, laè una pianta molto presente nei giardini e nei campi italiani. Considerata da molti erba infestante, è apprezzata per le sue molteplici. Questa pianta selvatica commestibile, infatti, è ipolocarica (20 calorie per 100 grammi), e le sue foglie, davvero succulente, la rendono un ottimo diuretico, depurativo, vermifugo natruale, dissetante e antidiavetico. Lariduce i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, è disinfiammante naturale, aiuta lo sviluppo cerebrale, rafforza il sistema immunitario, rallenta l’invecchiamento cutaneo. Nella medicina popolare è impiegata contro nausea e diarrea bei casi di enterite acuta, emorroidi, stati emorragici post parto. Ricca di omega 3, previene malattie cardiovascolari e migliora la circolazione sanguigna, oltre a contenere il prezioso acido ...