Ponte Morandi | lunghe code davanti al Tribunale per l’incidente probatorio I parenti

Ponte Morandi - Commissione del Mit : “Autostrade non eseguì valutazione di sicurezza. Ma disse di sì alla Vigilanza” : La valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera richiesta ad Autostrade per l’Italia “non esiste, non essendo stata eseguita la valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera”. È quanto scrive la Commissione ispettiva del Mit nella relazione sul crollo del Ponte Morandi a Genova, lo scorso 14 agosto. La Commissione “ha ribadito la propria richiesta” il 31 agosto e “ha appreso che, contrariamente a quanto ...

Ponte Morandi - oggi l'incidente probatorio : È iniziato stamattina nell'aula bunker del Palazzo di Giustizia di Genova l'incidente probatorio nell'ambito delle indagini sul crollo di Ponte Morandi lo scorso 14 agosto, costato la vita a 43 persone.All'udienza, rigorosamente a porte chiuse, sono stati ammessi soltanto i 22 indagati e i familiari delle vittime e dei feriti, ovviamente accompagnati dai relativi legali. Si tratterà di un'udienza piuttosto veloce, almeno in teoria, che ...

Restauriamo il Ponte Morandi invece di piangerne la morte annunciata : Al direttore - Già nel pomeriggio del 14 agosto, mentre sembra assodato che il crollo sia stato provocato dalla rottura di uno strallo a causa della mancata manutenzione, cominciano a circolare voci su presunta “tara genetica” del Viadotto Morandi, attribuibile direttamente a colui che gli ha dato l

Parte l'incidente probatorio per il crollo del Ponte Morandi - i familiari delle vittime davanti al tribunale chiedono giustizia : In fila davanti al tribunale per chiedere giustizia per i loro cari che hanno perso la vita il 14 agosto. Sono tante le persone che si sono radunate davanti al palazzo di giustizia di Genova nel giorno dell'inizio dell'incidente probatorio per il crollo del ponto Morandi. Ci sono i famigliari delle vittime, i loro avvocati e alcuni dei 20 indagati. C'è anche Adele Chiello, la madre di Giuseppe Tusa, l'ufficiale della capitaneria morto nel ...

Genova - i 3 motivi per cui il decreto non c’è ancora 40 giorni dopo il crollo del Ponte Morandi : c’è innanzitutto il nodo di chi deve costruire il nuovo ponte: Fincantieri, indicata dal governo come la società incaricata, non ha una qualifica essenziale per la ricostruzione. Occorre poi trovare un modo legittimo per non svolgere la gara come vorrebbero le regole europeee. Infine il profilo del commissario straordinario: tecnico o politico?...

Ponte Morandi - tutti i "paletti" dell'Ue per l'appalto urgente senza gara : La Commissione europea appoggia pienamente gli sforzi dell'Italia per ricostruire il Ponte Morandi di Genova. Intanto è in...

Ilva Genova - Di Maio : “Nessun licenziamento e sì all’art.18 per gli assunti. Ponte Morandi? Domani decreto al Quirinale” : “L’accordo prevede che nessuno all’Ilva di Genova perda il posto di lavoro e chi viene assunto godrà dei diritti dell’articolo 18”. Così il ministro del Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio, all’Ilva di Genova Cornigliano a margine del tavolo di aggiornamento sull’accordo di programma per garantire continuità occupazionale e di reddito per i 400 lavoratori la cui cassa integrazione e i lavori di pubblica utilità sono in scadenza a fine mese. Al ...

Ponte Morandi - al via incidente probatorio : incarico a tre periti per analisi monconi e reperti : È prevista, martedì 25 settembre alle 9.30, la prima udienza per l’incidente probatorio nell’ambito delle indagini sul crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale crollato lo scorso 14 agosto causando la morte di 43 persone. Per evitare contestazioni, ma anche l’accesso ai curiosi, il presidente del Tribunale ha disposto un sevizio d’ordine gestito dai carabinieri e dalla società di vigilanza che si occupa della sicurezza di palazzo di ...

Ponte Morandi - il disastro del Porto di Genova e la battaglia sul decreto : Da qualche giorno Genova ha ripreso una vita teoricamente normale . Scuole e uffici sono aperti ma c'è gente a Ponente e in Valpolcevera , ma anche in Centrio e a Levante, che deve svegliarsi alle 5 ...

Ponte Morandi - Toti : 'In massimo 15 mesi si può ricostruire' : 'Noi ribadiamo che in 12, massimo 15 mesi, il Ponte si può ricostruire. Non tollereremo ritardi'. Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. 'Chi sarà il ...