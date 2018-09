Ponte Morandi | la commissione | Autostrade non aveva fatto le appropriate

Commissione ministero : Autostrade ha nascosto le criticità del Ponte Morandi : La Commissione d'inchiesta del ministero delle Infrastrutture sul crollo del Ponte Morandi di Genova accusa Autostrade per l'Italia (Aspi) di aver minimizzato o celato lo stato in cui era il viadotto Polcevera, impedendo di fatto una corretta vigilanza sull'operato del concessionario. "L'esame di tutta la documentazione reperita sulla gestione delle attività comunque connesse al viadotto Polcevera ...

Ponte Morandi - il 2 ottobre il primo sopralluogo dei periti : le conclusioni a metà dicembre : 14.00 - Il giudice per le indagini preliminare ha dato ai tre periti 60 giorni di tempo per effettuare i sopralluoghi su ciò che resta di Ponte Morandi, raccogliere i reperti e catalogarli. La nuova udienza è stata fissata per il 17 e il 18 dicembre prossimi e in quell'occasione i tre periti discuteranno le conclusioni della loro perizia. Nel corso dell'incidente probatorio di oggi è stata anche fissata la data del primo sopralluogo dei ...

Commissione Mit : "Aspi non fece la valutazione di sicurezza del Ponte Morandi a Genova" : La valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera richiesta ad Autostrade per l'Italia "non esiste, non essendo stata eseguita la valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera". È quanto scrive la Commissione ispettiva del Mit nella relazione sul crollo del Ponte di Genova.La Commissione "ha ribadito la propria richiesta" il 31 agosto e "ha appreso che, contrariamente a quanto affermato nella comunicazione del 23 giugno 2017 della ...

Ponte Morandi - lunghe code davanti al Tribunale per l’incidente probatorio. I parenti delle vittime : “Ora la verità” : Lunga coda davanti al palazzo di giustizia di Genova per l’incidente probatorio sul crollo del Ponte Morandi. In fila i famigliari delle vittime, gli avvocati e alcuni dei 20 indagati. Fuori dal Tribunale c’era anche Adele Chiello, mamma di Giuseppe Tusa, l’ufficiale della capitaneria morto nel crollo della torre piloti, che ha voluto portare solidarietà ai parenti delle 43 vittime dello scorso 14 agosto. In aula bunker anche il ...

Oggi l'incidente probatorio per il crollo del Ponte Morandi : Nell'aula magna del tribunale sono state ammesse 167 parti, 22 indagati e 145 parti offese. I periti avranno 60 giorni di tempo, il primo sopralluogo il 3 ottobre -

