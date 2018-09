Ponte Morandi | il decreto è fermo alla Ragioneria | «Mancano oneri e coperture»

Ponte Morandi - decreto fermo alla Ragioneria di Stato : 'Giunta versione molto incompleta' : Ponte Morandi, decreto Genova fermo alla Ragioneria di Stato: 'Giunta versione molto incompleta' , foto Ansa, GENOVA 'La Ragioneria Generale dello Stato non ha bloccato il decreto , ma lo sta ...

Ponte Morandi - Rixi (Lega) : “Ritardo decreto Genova? Colpa della Ragioneria dello Stato” - ce l’hanno dal 21 settembre” : “Ritardi sull’adozione del decreto Genova? La Colpa è della Ragioneria dello Stato. Il documento è stato inviato il 21 settembre dal Ministero. Noi abbiamo chiesto più soldi, loro forse ne vogliono mettere meno”. A dirlo il sottosegretario ai Trasporti, Edoardo Rixi, ospite a Tagadà su La7. Video La7 L'articolo Ponte Morandi, Rixi (Lega): “Ritardo decreto Genova? Colpa della Ragioneria dello Stato”, ce l’hanno ...

Ponte Morandi - Camusso : “È passato già troppo tempo. Incertezze allontanano investimenti e lavoro” : “Decreto Genova? È già passato troppo tempo. E le Incertezze su demolizione e ricostruzione allontanano investimenti e lavoro”. A dirlo, al termine di un convegno sul Ponte Morandi e le conseguenze occupazionali del crollo, è la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso. L'articolo Ponte Morandi, Camusso: “È passato già troppo tempo. Incertezze allontanano investimenti e lavoro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crollo PONTE MORANDI: nessuno studio in 14 anni. E' quanto emerso dalle indagini in corso sulla tragedia di GENOVA. I segnali di preoccupazione ignorati da Autostrade.

Ponte Morandi : Fi - al governo serve una clessidra : Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Regaleremo una clessidra, per spiegare bene il senso del tempo. Il decreto Genova è un continuo rimando: fra una settimana, fra dieci giorni, fra 24 ore. Il governo ha perso il senso del tempo e della dignità". Lo affermano i parlamentari di Forza Italia eletti in Liguri

Ponte Morandi - il 2 ottobre il primo sopralluogo dei periti : 14.00 - Il giudice per le indagini preliminare ha dato ai tre periti 60 giorni di tempo per effettuare i sopralluoghi su ciò che resta di Ponte Morandi, raccogliere i reperti e catalogarli. La nuova udienza è stata fissata per il 17 e il 18 dicembre prossimi e in quell'occasione i tre periti discuteranno le conclusioni della loro perizia. Nel corso dell'incidente probatorio di oggi è stata anche fissata la data del primo sopralluogo dei ...

Ponte Morandi - il decreto è fermo alla Ragioneria : «Mancano oneri e coperture» : «Il decreto Genova deve avere la copertura finanziaria e al tavolo a Roma il Mef non c'era, quindi attendiamo fiduciosi che ci sia il decreto con la copertura necessaria». Lo dice...

Ponte Morandi - Le conclusioni della commissione dindagine : La commissione ispettiva istituita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti istituita a seguito del crollo del viadotto Polcevera, coordinata dallingegner Alfredo Principio Mortellaro (membro del Consiglio dei lavori pubblici) e più volte rivista a causa delle dimissioni di diversi dei suoi componenti inizialmente designati a causa delle indagini della magistratura, ha formulato le sue considerazioni sulla tragedia di Genova, rese note ...

Ponte Morandi Genova - la Commissione Mit : "Rischio evidente - crollo non per gli stralli" : Depositata la relazione. "Non esiste alcuna valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera. Interventi erano improcrastinabili"

Ponte Morandi - la commissione accusa Autostrade : “Sapeva ma non ha fatto nulla” : Per la commissione di esperti, nominata dal ministero dopo il crollo del Ponte Morandi, Autostrade per l'Italia "pur a conoscenza di un accentuato degrado del Viadotto non ha ritenuto di provvedere come avrebbe dovuto al loro immediato ripristino e per di più non ha adottato alcuna misura precauzionale a tutela della utenza".Continua a leggere

Genova - la Commissione : sul Ponte Morandi misure inappropriate e insufficienti : La Commissione del Ministero dei Trasporti ha sentenziato senza possibilità di appello: le misure prese da Autostrade nei confronti delle problematiche del Ponte Morandi, erano insufficienti e inappropriate se relazionate all'entità dei problemi. Inoltre, la stessa relazione aggiunge che Autostrade avrebbe potuto desumere l'avanzamento dei problemi strutturali del Ponte ma con molta incertezza. Secondo i tecnici del Mit, poi, sarebbero anche ...

Ponte Morandi - commissione accusa Autostrade : Pubblicata la relazione integrale della commissione ispettiva del Mit sul Ponte Morandi . Per i tecnici del ministero "le misure adottate da Aspi ai fini della sua prevenzione erano inappropriate e ...

Ponte Morandi - la Commissione 'Crollo dovuto a struttura - non a stralli. Autostrade ha minimizzato gravità della situazione' : Il rischio di crollo del Ponte Morandi a Genova era evidente già negli anni scorsi, e ancor più lo era nel progetto di retrofitting di Autostrade del 2017. Eppure il concessionario ha sottovalutato l'...