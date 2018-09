Ponte Genova | il decreto arriva incompleto al Mef | Ragioneria lavora sulle coperture

Giallo sul decreto per il Ponte di Genova «Versione incompleta - senza coperture» : Era circolata voce di un possibile blocco da pare della Ragioneria dello Stato proprio per mancanza di fondi. La precisazione del Mef: «Stiamo lavorando per trovare i fondi adeguati. E la relazione dei tecnici accusa Autostrade: «Rischio crollo era evidente»

Ponte Morandi Genova - la Commissione Mit : "Rischio evidente - crollo non per gli stralli" : Depositata la relazione. "Non esiste alcuna valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera. Interventi erano improcrastinabili"

Genova - la Commissione : sul Ponte Morandi misure inappropriate e insufficienti : La Commissione del Ministero dei Trasporti ha sentenziato senza possibilità di appello: le misure prese da Autostrade nei confronti delle problematiche del Ponte Morandi, erano insufficienti e inappropriate se relazionate all'entità dei problemi. Inoltre, la stessa relazione aggiunge che Autostrade avrebbe potuto desumere l'avanzamento dei problemi strutturali del Ponte ma con molta incertezza. Secondo i tecnici del Mit, poi, sarebbero anche ...

Ponte Genova : Commissione ministero - Autostrade ha nascosto criticità : La Commissione d'inchiesta del ministero delle Infrastrutture sul crollo del Ponte Morandi di Genova accusa Autostrade per l'Italia (Aspi) di aver minimizzato o celato lo stato in cui era il viadotto Polcevera, impedendo di fatto una corretta vigilanza sull'operato del concessionario. "L'esame di tutta la documentazione reperita sulla gestione delle attività comunque connesse al viadotto Polcevera ...

Genova - parla il sindaco : "Un Ponte subito per salvare l'economia della città" : A Panorama.it Bucci spiega: "Non siamo in ginocchio. Localmente abbiamo fatto il massimo. Dal Governo ci aspettiamo decisioni rapide"

Ponte Genova - la commissione accusa Autostrade : «Rischio crollo era evidente» : Pubblicata sul sito del ministero dei Trasporti la relazione della commissione ispettiva che evidenzia mancanze e omissioni della manutenzione di Autostrade per l’Italia

Commissione Mit : "Aspi non fece la valutazione di sicurezza del Ponte Morandi a Genova" : La valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera richiesta ad Autostrade per l'Italia "non esiste, non essendo stata eseguita la valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera". È quanto scrive la Commissione ispettiva del Mit nella relazione sul crollo del Ponte di Genova.La Commissione "ha ribadito la propria richiesta" il 31 agosto e "ha appreso che, contrariamente a quanto affermato nella comunicazione del 23 giugno 2017 della ...

Crollo Ponte - sindaco Genova : progetto c'è - con ok via in 7 giorni : "Il progetto è pronto, quello di Piano, già ingegnerizzato. Ci sono ditte, come la Fagioli, tra le migliori al mondo, pronte. Se ci danno l'ok possiamo partire in 7-10 giorni". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, sulla ricostruzione del ponte Morandi. "Se a ottobre non vedremo delle gru lavorare - ...

Genova - Crozza al ministro Toninelli : “Non serve un luogo di incontro - serve un Ponte in fretta e che non crolli” : Nella prima puntata della nuova stagione di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, torna Maurizio Crozza con una copertina che non poteva che essere dedicata a Genova: “Tra Genova e Savona ci sono sempre state due strade. Una è l’Aurelia fatta dagli antichi romani e una è l’autostrada. Ma è possibile che l’unica strada rimasta in piedi sia quella costruita 2000 anni fa?” . L’artista genovese rivolgendosi poi direttamente al ministro ...

