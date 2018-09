Pomeriggio Cinque | Flavia Vento si racconta | “Io | casta da tre anni Nella mia vita

Pomeriggio Cinque : Barbara d’Urso festeggia il traguardo raggiunto : Barbara d’Urso felice per Pomeriggio 5: il comunicato stampa Pomeriggio Cinque è ormai da qualche anno uno dei programmi più apprezzati, e discussi, del panorama televisivo italiano. Dopo gli ascolti record collezionati durante la passata stagione, in molti si chiedevano se Barbara d’Urso sarebbe riuscita a raggiungere lo stesso traguardo anche nel corso di quest’anno. La risposta, dopo qualche settimana dalla messa in onda ...

Pomeriggio Cinque - rivelazione horror di Patrizia De Blanck : 'Il pus stava per uccidermi - stavo soffocando...' : Patrizia De Blanck ha rischiato di morire per una dacriocistite , una infezione del sacco lacrimale, che le avrebbe deformato il viso. Lo racconta la contessa ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio ...

“Tutta di fuori”. Fabiana Britto non si pone più limiti. Cosa combina a Pomeriggio Cinque : Barbara d’Urso è una furia : Fabiana Britto è incandescente. Quando c’è lei a Pomeriggio Cinque il trash è sempre dietro l’angolo. Già la scorsa settimana, infatti, la modella curvy ha infiammato gli animi della platea scelta da Barbara d’Urso. Dopo aver letto il parterre di ospiti i telespettatori erano pronti a ‘gustarsi’ una scena simile. Sì, perché nel salottino di Carmelita ha trovato spazio, come spesso accade, Fabiana Britto. La super ...

Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque lancia una frecciatina alla Rai che risponde alla conduttrice con un comunicato ufficiale. Guarda il VIDEO : Barbara D’Urso questa sera sarebbe dovuta essere ospite da Bianca Berlinguer a Cartabianca, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto dato che la Rai, dopo settimane di trattative, ha imposto un veto sulla conduttrice. A raccontare questo retroscena è stata proprio la D’Urso su Instagram con un post dalla vena polemica, in cui ringrazia pubblicamente la Berlinguer mettendo a tacere eventuali rumor su una ipotetica maretta fra le due: a ...

Uomini e Donne - l'annuncio clamoroso a Pomeriggio Cinque...vita stravolta : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglion e convoleranno a nozze il 7 giugno 2019. Ad annunciarlo gli stessi ex protagonisti di Uomini e Donne , ospiti a Pomeriggio Cinque . Una proposta di matrimonio ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D'Urso senza parole. 'Sc*** - buffona'. La Marchesa e Maria Monsè - rissa in diretta : Nella puntata di Pomeriggio Cinque di ieri, venerdì 14 settembre, è andato in onda una lite tutta al femminile che ha visto protagoniste Maria Monsé e la Machesa d'Aragona . Il tutto è successo ...

Quarto Grado - un Pomeriggio Cinque in abito da sera : Risulta davvero difficile non provare imbarazzo quando al termine di una puntata di tre ore e mezza - tre ore e mezza - di omicidi, gente scomparsa e crollo del ponte Morandi, Gianluigi Nuzzi chiede agli opinionisti il caso che li ha maggiormente colpiti.Nonostante le buone intenzioni (una campagna contro il femminicidio, il blocco finale nel quale Tullio Solenghi a Genova elenca in maniera molto struggente i morti di Genova e parte del ...

Pomeriggio Cinque Elena Morali sono tornata con Scintilla : Elena Morali è stata ospite nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso e ad una domanda incalzante, a cui lei stessa non sa come rispondere. Poi, però, arriva la conferma: che è tornata al fianco di Gianluca Fubelli, alias Scintilla. La Morali dopo una mezza conferma «Stiamo insieme ufficiosamente». Gli indizi sui social, d’altronde, erano fin troppo evidenti ed Elena ha dichiarato: «Avevo lasciato Gianluca, in un momento di confusione, ma ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D'Urso prova a far pace con Fedez : cosa si è spinta a offrirgli : pace fatta tra Fedez e Barbara D'Urso ? Tra i due, si sa, non è mai corso buon sangue, ma negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato. Sì perché nelle Instagram stories del rapper è apparso un ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 settembre 2018. The Good Doctor domina (18.9%). Sotto il 10% Vieni da Me e Il Paradiso - testa a testa tra Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque e tra Gruber e Palombelli : The Good Doctor Nella serata di ieri, Mercoledì 12 settembre 2018, su Rai1 gli ultimi episodi della prima stagione di The Good Doctor ha conquistato 4.001.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 Andiamo a quel paese ha raccolto davanti al video 2.130.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone in replica ha interessato 1.272.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 la pellicola in prima visione Suicide ...

Teresanna Pugliese si sposa - matrimonio in diretta a Pomeriggio Cinque : Fiori d’arancio per Teresanna Pugliese. La ex tronista di Uomini e donne si accinge a dire “sì” al compagno Giovanni Gentile il prossimo 27 settembre. Per annunciare la bella notizia la coppia è stata ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 nella puntata in onda lunedì 10 settembre. È la prima volta che l’imprenditore campano al quale la ragazza è legata dal 2014 si mostra in uno studio televisivo, ma per amore ...

Pomeriggio Cinque - Silvia Corrias dichiara : "Non ce l'avevo con Eva Henger" - : Come di consuetudine la prima parte della trasmissione è stata dedicata alla cronaca nera e ai temi di più stretta attualità, mentre nella seconda parte ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti ...

Pomeriggio Cinque - Silvia Corrias dichiara : “Non ce l’avevo con Eva Henger” : Silvia Corrias a Pomeriggio 5 smentisce: “Il post non era contro Eva Henger” E’ da poco terminata la prima puntata settimanale di Pomeriggio 5. Come di consuetudine la prima parte della trasmissione è stata dedicata alla cronaca nera e ai temi di più stretta attualità, mentre nella seconda parte ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti gli ospiti invitati da Barbara d’Urso a parlare di quest’ultimo argomento, ...

Ascolti TV | Mercoledì 5 settembre 2018. Questione di Karma 17% - Guerra e Pace crolla al 7.2%. La Vita in Diretta 17.1% - Pomeriggio Cinque 17.1%-16.6%-15.1% : Questione di Karma Su Rai1 Questione di Karma ha conquistato 3.454.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.387.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato 1.526.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.194.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Prima dell’Alba – Speciale Estate ha raccolto ...