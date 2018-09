Polo | Europei 2018 | l’Italia sfida la Germania | match fondamentale dopo le vittoria su

Polo - Europei 2018 : Italia-Spagna 7-5. Ottimo inizio della squadra azzurra nella rassegna continentale : L’Italia parte col piede giusto agli Europei di Polo che si stanno svolgendo nel Chianti: ad inchinarsi, nell’incontro d’esordio, la Spagna, una delle formazioni più accreditate per il successo finale, che ha ceduto agli azzurri, bravi ad imporsi per 7-5. Prossima sfida domani contro l’Austria, che ha riposato nel primo turno. Il miglior marcatore azzurro è stato Nicholas Lopes Fuentes, con tre gol, infine hanno siglato ...

Europei Polo : Italia-Spagna 7-5 : ROMA, 20 SET - Esordio vittorioso per la nazionale italiana di Polo, 'griffata' US Polo Assn., agli Europei che sono cominciati oggi nella magnifica cornice del Villa a Sesta Club, al confine tra le ...

Polo - Europei 2018 nel Chianti : l’Italia va a caccia del titolo dopo 13 anni! Le azzurre cercano la conferma : Ormai è tutto pronto al Polo Club di Villa a Sesta, nel cuore della zona del Chianti (Siena), per gli Europei 2018 di Polo che si disputeranno dal 20 al 30 settembre. La ribattezzata Quantocoin Cup assegnerà i titoli sia nella tradizionale competizione mista (uomini e donne gareggiano insieme come in tutte le altre discipline equestri) sia al femminile (torneo alla sua seconda edizione contro le 14 del principale e riservato esclusivamente al ...

Calcio a 5 femminile - qualificazioni Europei 2019 : l’Italia completa il set con la Polonia - doppietta di Bruna Borges. Grande avvio per le azzurre : Italia travolgente all’esordio nel Main Round di qualificazione agli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile. A Leganes, in Spagna, le azzurre hanno prevalso nettamente contro la Polonia, travolta con un perentorio 6-1 che rappresenta un ottimo viatico in vista delle prossime due sfide contro la Romania e le padrone di casa spagnole, con cui con ogni probabilità l’Italia si giocherà il primato nel girone che vale il pass per i primi ...

Volley femminile - Europei U19 2018 : l’Italia continua a volare - Polonia demolita 3-0 tra muri e aces : L’Italia prosegue la propria cavalcata agli Europei U19 di Volley femminile in corso di svolgimento in Albania. A Durazzo, dopo la vittoria di ieri contro la Bielorussia, le azzurrine surclassano la Polonia con un netto 3-0 (25-21; 29-27; 25-12) e compiono un passo importante verso la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale di categoria. Le ragazze di Massimo Bellano hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco ...

Basket – Qualificazioni Europei 2019 : aperta la prevendita per Italia-Polonia : FIBA World Cup 2019 European Qualifiers: da oggi aperta prevendita per Italia-Polonia. Azzurri in campo a Bologna il 14 settembre alle ore 20.15 Il primo decisivo passo verso il Mondiale 2019. Gli Azzurri di coach Meo Sacchetti saranno di scena a Bologna il 14 settembre per provare a battere la Polonia e fare un ulteriore step verso la rassegna iridata del prossimo anno in Cina. I polacchi hanno chiuso al secondo posto la prima fase ...

Europei : azzurri in raduno fino a domenica - poi in Polonia per le medaglie : Gli atleti convocati sono gli arcieri dell'Aeronautica Militare Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci, campioni del mondo in carica, insieme alle iridate junior 2017 Lucilla Boari , GS ...

Medagliere Europei atletica 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Polonia in testa - Italia 23^ con 4 bronzi : Gli Europei 2018 di atletica leggera si disputano a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della cornice degli European Championships, prevede l’assegnazione di 48 titoli equamente distribuiti tra uomini e donne. Di seguito il Medagliere dettagliato degli Europei 2018 di atletica leggera. Medagliere Europei atletica ...

Atletica - Europei 2018 : Asher-Smith doppia 100-200 - Mihambo vola - Polonia scatenata - Perkovic immensa : Grande serata agli Europei 2018 di Atletica leggera, penultima giornata davvero appassionante all’Olympia Stadium di Berlino dove si sono assegnati ben nove titoli. 200 METRI (FEMMINILE) – Era la gara più attesa della serata e non ha deluso le aspettative. La britannica Dina Asher-Smith ha trionfato con un sensazionale 21.89, miglior prestazione mondiale stagionale: la 22enne è uscita divinamente dai blocchi, ha piazzato una curva ...

Nella Polonia nazionalista che protesta c’è tanto europeismo : Roma. Quello che la Polonia sta vivendo in queste settimane è frutto di una contraddizione esistenziale. La Polonia di Visegrád e quella di Bruxelles, l’euroscettica e l’europeista a confronto. In questi giorni, in Polonia sta accadendo qualcosa di mai visto. I cittadini protestano da quasi un mese.

Volley - Europei U20 2018 : Italia - addio sogni di gloria. Battuta la Polonia ma niente semifinali : L’Italia deve dire addio al sogno di giocare la semifinale agli Europei U20 di Volley maschile. Gli azzurrini hanno sconfitto la Polonia per 3-1 (26-24; 22-25; 25-18; 25-18) ma serviva anche una sconfitta della Russia contro il Belgio per poter passare il turno e invece i Red Devils sono crollati per 3-1 di fronte al proprio pubblico di Kortrijk. I ragazzi di Monica Cresta devono dunque accontentarsi di lottare per il quinto posto mentre ...