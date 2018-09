Pokemon GO | il nuovo pokemon Meltan fa la sua comparsa

Pokémon GO : un Pokémon nuovo di zecca spunta tra i file del gioco : La scorsa notte Niantic ha reso disponibile una patch per Pokémon GO volta a introdurre nel gioco Kecleon, uno dei Pokémon di terza generazione che non hanno ancora esordito nel gioco, e come da copione i dataminer non hanno perso l'occasione per dare un'occhiata ai nuovi file scovando qualcosa di decisamente interessante.Come riporta Eurogamer.net, nei file della patch è presente il design di un Pokémon sconosciuto, che non fa parte di alcuna ...

Ghostbusters World : un nuovo video mostra le modalità multiplayer e storia del videogioco in AR ispirato a Pokémon Go : Da quando Pokémon Go, titolo sviluppato nel 2016 da Niantic, ha spinto i videogiocatori di tutto il mondo a scendere nelle strade per cacciare […]

Nuovi dettagli su Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Eevee! dal nuovo trailer : I due Nuovi attesissimi capitoli dei Pokemon in arrivo per Nintendo Switch come sappiamo si chiameranno Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! e introdurranno una serie di nuove meccaniche per la serie e mettendone da parte di altre, tanto da essersi guadagnato il titolo di "spin off" della serie da parte dei fan.Ebbene come possiamo vedere un nuovo trailer del gioco è stato pubblicato, possiamo dunque finalmente apprendere ...

Gli sviluppatori della serie Pokémon svelano il nuovo RPG Town per Nintendo Switch : Lo sviluppatore della serie Pokemon, Game Freak, ha rivelato un nuovo gioco di ruolo per Nintendo Switch chiamato Town.Come segnala VG247.com, al momento "Town" un titolo provvisorio e il gioco è previsto per il 2019.Il gioco è stato rivelato come parte del Nintendo Direct con il reveal trailer, visibile qui sotto. Lo stile artistico sembra abbastanza ispirato, ma non aspettatevi che i mostri siano tascabili.Read more…

Niantic prova a combattere i cheater di Pokémon Go con un nuovo strumento : Sono molti i giocatori di Pokémon Go furbetti che, sin dalle prime versioni, cercano di non rispettare le regole utilizzando hack e trucchi […]

Un nuovo trailer per Pokemon Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! ci mostra le Mega Evoluzioni : Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! si stanno avvicinando sempre di più al lancio e, grazie ad alcuni trailer già rilasciati, si sta creando una forte eccitazione per l'arrivo dei giochi. Nella giornata di oggi vi proponiamo un ulteriore trailer.Come segnala Gamingbolt, il nuovo video è piuttosto breve e dura solamente 30 secondi, ma sembra piuttosto interessante, mostrando le forme di Mega Evolution sia di Kangaskhan che di ...

Pokémon GO : scopriamo insieme il nuovo leggendario che dovremo combattere nei raid delle palestre : Pokémon GO presenta Regirock, la nuova creatura leggendaria che ci darà del filo da torcere nei raid delle palestre, riporta VG247.Come possiamo vedere infatti il nuovo Pokémon leggendario sarà incontrabile nei raid a partire dal 20 settembre. L'annuncio arriva da The Pokémon Company, ed il Pokémon, originario della regione di Hoenn, farà la sua comparsa a partire da quest'oggi, e sarà anche l'ultimo dei suoi simili a comparire in quanto Regice ...

Pokemon : Let's Go Pikachu/Eevee si mostra in un nuovo interessante trailer : Pokemon: Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee ritorna a mostrarsi in un nuovo interessante trailer, il quale ci riporta nella regione di Kanto, riporta VG247, per la gioia di tutti i nostalgici.Come possiamo vedere in questo filmato possiamo ammirare la bellezza del nuovo impianto grafico della serie offerto da Nintendo Switch. Come saprete il gioco altro non è che un remake di Pokémon Giallo, per cui possiamo ammirare la regione di Kanto con le ...

Pokémon GO : Niantic aggiunge a sorpresa un nuovo Pokémon - Spinda : Non capita spesso a nuovi Pokémon di debuttare in Pokémon GO, ma quando questo succede l'evento è solitamente accompagnato da una copertura mediatica significativa e da annunci che riescono a strappare l'attenzione dei fan e non solo.Proprio per questo siamo rimasti particolarmente sorpresi nello scoprire che Niantic ha introdotto nella notte di ieri un Pokémon nuovo di zecca in Pokémon GO, Spinda, che può essere ottenuto da tutti gli allenatori ...

Nuovo pokémon disponibile su Pokémon GO : Spinda in 8 skin da catturare : Dopo un avvio scoppiettante e un successivo calo nei download, sembra che Pokémon GO stia rivivendo un periodo d’oro. I download hanno spiccato nuovamente il volo, forse con la complicità di nuovi aggiornamenti e, soprattutto, l’introduzione di nuove generazioni di Pokémon. Gran parte del merito va probabilmente anche alla possibilità di effettuare scambi, una feature che rimanda ai cari vecchi tempi del Game Boy. In queste ore Niantic, ...

Un nuovo trailer per il nuovo film dei Pokémon "In Ognuno di Noi" : Il nuovo film dei Pokémon si intitola "In Ognuno di Noi" e quest'oggi The Pokémon Company International ne ha annunciato ufficialmente l'uscita nelle sale, riporta Gamingbolt.La nuova pellicola dedicata ai celebri mostriciattoli da catturare seguirà le vicende di Ash e Pikachu, i quali si uniscono assieme ad altri personaggi per vivere una nuova avventura.Il film ha ottenuto ottimi risultati nelle sale giapponesi, per cui il lancio anche in ...

Esploriamo il mondo di Pokemon : Let's Go - Pikachu! & Eevee! in un nuovo video : Come riporta Mynintendonews, Nintendo UK ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Pokemon: Let's Go Pikachu & Eevee! che sarà di sicuro interesse per i numerosi fan dei Pokemon.Pokemon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! per Nintendo Switch sono stati ufficialmente annunciati poco tempo fa, sono ispirati a Pokemon Yellow, originariamente uscito su Game Boy in Giappone nel 1998 e, a seconda della versione che sceglierete, inizierete ...