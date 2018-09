Più auto elettriche nel mondo ma l' Italia resta indietro

Le auto elettriche sono Più sicure? : Tesla Model 3 Crash Test Le auto elettriche presentano degli indubbi vantaggi rispetto a quelle a endotermiche. Tra questi vi è indubbiamente quello relativo alla semplicità del motore elettrico che è essenzialmente costituito da tre parti: statore, rotore, inverter. Costruttivamente risulta quindi molto più semplice rispetto alle quasi 2500 parti che può avere un motore a combustione. E tutto questo incide pesantemente sui costi di manutenzione ...

Auto si cappotta in Strada degli Orti di Bra - strada chiusa per Più di un'ora : Un' Auto si è cappottata alle 6 di questa mattina, domenica 23 settembre, sulla SS 231 strada degli Orti di Bra. Il veicolo è stato messo in sicurezza dalle squadre dei vigili del fuoco di Alba e dai ...

Dazi di Trump - la vera vittima è l’auto europea. Ecco i marchi Più a rischio : L’escalation della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina sta mettendo a rischio i ritmi di crescita dell’industria dell’auto europea, con strascichi sia sulla redditività di breve periodo che sugli investimenti tecnologici dispiegati dai produttori: dalla mobilità elettrica agli studi sull’autonomous driving, la guida autonoma, passando per la connettività interna alle vetture ...

Roma - Salvini : 'I romani si aspettavano di Più da Raggi - in auto è un rally' : Affondo di Matteo Salvini contro la sindaca Raggi e il suo governo della città. Nel corso del suo intervento ad Atreju 2018, la festa politica organizzata da Fdi nella Capitale, ha detto: 'Siamo all'opposizione, evidentemente. Io da ministro incontro tutti i sindaci: il sindaco di Milano, il sindaco di Roma, di Torino, di Verona. E ...

Roma - Salvini : "I romani si aspettavano di Più da Raggi - in auto è un rally" : Il ministro dell'Interno nel corso dell'intervento a Autreju 2018, la festa politica organizzata nella Capitale da Fdi

Lega soddisfatta dopo il vertice con Tria<br>Più cauto Di Maio : Il confronto tra Tria e i rappresentanti dei partiti di maggioranza ha soddisfatto la Lega. Questo è quanto filtra dopo il vertice di oggi, nel quale il Ministro dell'Economia ha fatto il punto sugli obiettivi programmatici da attuare in vista della legge di bilancio. Fonti della Lega hanno riferito che "Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5 Stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito ...

Ponte Morandi - contributi ‘senza Più nulla a pretendere’ : così Autostrade ci prova con alcuni dei sopravvissuti al crollo : “Il sottoscritto… dichiara che per effetto degli eventi verificatisi in data 14 agosto 2018, relativi al cedimento di una sezione del Viadotto Polcevera, ha dovuto/dovrà sostenere urgenti spese per la perdita parziale/totale del veicolo… chiede il contributo economico per un importo di euro… dichiara al ricevimento di detta somma di non avere più nulla a che pretendere per il suindicato evento”. La formula ambigua e ...

L’autore di Game of Thrones compie 70 anni : George R. R. Martin e il suo fantasy - “Più reale della realtà” : Il 20 settembre il padre della fortunata saga delle “Cronache del ghiaccio e del fuoco” compie 70 anni: una lunghissima carriera, interminabile quasi quanto le sue storie più famose, e ricca di personaggi e luoghi indimenticabili. Un genere, quello del fantasy di Martin, molto più vicino alla realtà di quello che si pensa.Continua a leggere

Una fonte autorevole “boccia” le tre fotocamere su OnePlus 6T e scommette su un display ancora Più grande : Dall'affidabile Roland Quandt arriva una nuova serie di indiscrezioni su OnePlus 6T, del quale abbiamo parlato in lungo e in largo L'articolo Una fonte autorevole “boccia” le tre fotocamere su OnePlus 6T e scommette su un display ancora più grande proviene da TuttoAndroid.

Robot economy - in Italia aumentano i posti di lavoro a rischio automazione. Contratti sempre Più 'atipici' - Key4biz : ... pubblicato stamattina, mette in evidenza alcuni fattori chiave per comprendere fino in fondo in che modo l'automazione e la Robot economy potranno plasmare il nuovo mondo del lavoro, in Italia e nel ...

Addio Workflow! E' arrivato Comandi su iOS 12 e l'automazione non sarà Più la stessa - : ... anche se sono comprensibili le ragioni commerciali si tratta di una grossa menomazione nel settore dell'interattività con il mondo IOT. Scambiare i Comandi Rapidi e scoprire le vostre azioni ...

Le 10 auto Più costose al mondo vendute all’asta : Ancora una Ferrari. A Monterey RM Sotheby’s ha battuto all’asta una Ferrari 250 GTO del 1962 (#3413GT) per 48,4 milioni di dollari, record assoluto per un’auto aggiudicata in un’asta pubblica. E ancora una Ferrari 250 GTO del 1962, ancora da RM Sotheby’s. Già, perché la seconda classificata nella speciale classifica delle aste di auto record è un altro esemplare dello stesso modello e dello stesso anno. Nel 2014, stessa casa d’aste e stesso ...

GR : Poschiavo - auto si ribalta Più volte dopo sorpasso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tre anni di dieselgate : ecco come è cambiata l'auto. Nuove normative e modelli sempre Più green : Il dieselgate è esploso il 18 settembre 2015 con la dichiarazione dell’Agenzia americana per la protezione ambientale: l'Epa scopre e comunica al mondo che il Gruppo Volkswagen ha installato un software per aggirare le normative ambientali sulle emissioni di ossido di azoto (NOx) dei diesel. Un vero e proprio “tsunami” che ha sconvolto il mondo delle auto. ecco come e quali effetti ha prodotto...