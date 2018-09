Pisa | vasto incendio sul Monte Serra | evacuate case lambite da fiamme FOTO VIDEO

Vasto incendio nel Pisano - in fiamme il Monte Serra : case minacciate - “centinaia di evacuati - è un disastro” : Un Vasto incendio divampa sul Monte Serra, nel Pisano: le fiamme minacciano l’abitato di Calci. Il sindaco Massimiliano Ghimenti ha ordinato agli abitanti di abbandonare le case in via precauzionale, in particolare nella frazione di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo: si tratta di un centinaio di persone, ospitate nella palestra comunale. Sul posto e al lavoro Vigili del fuoco e protezione civile, che lottano contro il forte ...