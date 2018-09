Pisa | rogo Monte Serra | la procura indaga per incendio doloso

Rogo doloso nel Pisano - settecento gli sfollati : "Scenario apocalittico" : Una settimana fa era stato appiccato un altro Rogo nella stessa zona boschiva. Le fiamme sono visibili a chilometri di distanza. I vigili del fuoco: "Abbiamo rischiato di perdere due squadre nell'intervento di stanotte".

"Un disastro immane". Cosa sappiamo del rogo che sta devastando il Pisano : Sono almeno 500 le persone evacuate per il vasto incendio sul bosco del Monte Serra, nel Pisano, alimentato dal forte vento. Non si sono registrati feriti, ma nella notte le fiamme si sono avvicinate al centro abitato di Calci. Il sindaco, Massimiliano Ghimenti, ha ordinato agli abitanti di lasciare le case anche nella frazione di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo, dopo che già erano state evacuate le abitazioni ...

Rogo Pisano - si amplia zona evacuazione : 6.04 evacuazione preventiva anche per le zone di San Lorenzo e la Torre: lo scrive su Facebook Massimiliano Ghimenti, il sindaco della cittadina di Calci, nel Pisano, in seguito all'incendio che da ieri brucia il Monte Serra. I vigili del Fuoco -scrive ancora Ghimenti- stanno operando al massimo, ma se non cala il vento e non si alzano i mezzi aerei è impossibile spegnere l'incendio'. In precedenza, la cittadinanza era stata invitata a ...