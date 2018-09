Piazza Affari | preme sull' acceleratore Bio on

Piazza Affari : mette il turbo Banca Generali : Seduta decisamente positiva per il gruppo Bancario , che tratta in rialzo del 2,46%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Generali evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

Piazza Affari : su di giri Unicredit : Brilla l' istituto di credito , che passa di mano con un aumento del 2,21%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Unicredit rispetto all'...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Leonardo : Grande giornata per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,63%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca il rimbalzo (25 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari dopo la brutta giornata di ieri cerca un rimbalzo. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 04:47:00 GMT)

Borse - Piazza Affari chiude in rosso : fari sul Def : Inizia male la settimana per il FTSE Mib, che chiude la seduta con un calo dello 0,9%. Ecco come è andata la giornata sui...

Settimana delicata per le Borse : Piazza Affari alla prova del 9 : ...25%, dall'altra si seguiranno con attenzione le indicazioni del presidente Powell per capire quali potranno essere le mosse future in materia di politica monetaria. Ancor più importante, soprattutto ...

Piazza Affari ancora in rosso insieme alle Borse europee : Continua sull'onda delle vendite la giornata di Piazza Affari e delle altre principali Borse europee . A pesare sul sentiment degli investitori ancora le tensioni commerciali. La Cina ha cancellato i ...

A Piazza Affari torna lo spettro della volatilità : Milano. Nella settimana in cui è attesa la nota al documento di programmazione economica e finanziaria, sulla cui base sarà costruita la legge di Bilancio per il 2019, gli animi sono piuttosto tesi e questo stato si riflette sui mercati con un lieve innalzamento dello spread a 241 punti punti base.

Piazza Affari : sell-off per SOL : Aggressivo ribasso per SOL , che passa di mano in perdita del 2,73%. Lo scenario su base settimanale di SOL rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per Parmalat : Apprezzabile rialzo per l' azienda di Collecchio , in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : in acquisto Eurotech : Brilla Eurotech , che passa di mano con un aumento del 3,36%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Eurotech mantiene forza relativa positiva in ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Saipem : Seduta decisamente positiva per la big italiana dell'ingegneria , che tratta in rialzo del 4,28%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 06% - - giornata da dimenticare per Banca Carige : Scambi negativi per il settore Bancario italiano , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.053,09, in diminuzione di 107,51 punti rispetto ...

Piazza Affari apre la settimana in rosso insieme all'Europa : Si apre una giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee . A pesare sul sentiment degli investitori ancora le tensioni commerciali. La Cina ha cancellato i negoziati ...