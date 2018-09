Piaggio presenta in India la nuova gamma di Ape a gas naturale e metano : Ape, il brand che ha rivoluzionato la mobilità leggera commerciale e che quest'anno celebra i 70 anni dalla sua nascita, si rinnova continuamente: nei giorni scorsi il Gruppo Piaggio ha presenta to a ...

Piaggio presenta i nuovi modelli MP3 : Sono stati presentati a Parigi i nuovi modelli di Piaggio MP3, il primo scooter a tre ruote al mondo, risposta concreta alla domanda di veicoli facili, divertenti ed estremamente sicuri per circolare in città o nelle sempre più estese aree metropolitane. Le due nuove motorizzazioni di 350 e 500 cc sono in grado di soddisfare […] L'articolo Piaggio presenta i nuovi modelli MP3 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...