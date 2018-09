Piacenza | 10 mesi per tunisino che in carcere ferì agenti con lametta

ilgiornale

: messa così bene che dopo 3 anni di università a pavia + mesi che lavoro qui è da una settimana che non imbrocco l'u… - dramnesic : messa così bene che dopo 3 anni di università a pavia + mesi che lavoro qui è da una settimana che non imbrocco l'u… - Penitenziaria1 : Ferì Agenti penitenziari con lametta: 10 mesi di carcere in più per un detenuto di Piacenza: E’ stato condannato a… - romagnamamma : La più piccola, Neda, ha nove mesi. La più anziana, Maria, quasi cento. A #Piacenza nido e casa di riposo sono insi… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Se la caverà con 10di reclusione Montassar Ayari, il 35ennecon diversi precedenti per droga, che nell"ormai lontano 2015 aveva ferito con delle lamette alcunidi polizia penitenziaria neldi.Il fatto si è verificato l"8 novembre di quasi 3 anni fa. Ayari, deciso a farsi trasferire dal penitenziario piacentino, aveva inscenato all"interno della sua cella una protesta ben presto sfociata nell"autolesionismo. Le guardie avevano cercato di soccorrerlo ma il, che si era inferto dei profondi tagli con una, non aveva voluto saperne di uscire dal suo alloggio.Fu un suo connazionale, chiamato dagli, a convincerlo a seguirli ed a lasciarsi medicare in infermeria.Ben lungi dal provare gratitudine nei confronti di coloro che lo avevano soccorso, Ayari si era rivoltato contro i poliziotti subito dopo aver ricevuto le cure. Il motivo ...