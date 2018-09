Personale ATA | come deve essere gestito l’orario di lavoro?

Assunzioni Personale ATA - emergenza scuole sporche : stop agli appalti di pulizia : I servizi igienici delle scuole italiane sono troppo sporchi. Condizioni igieniche non adatte al benessere degli alunni e così il 51% dei genitori è preoccupato. E’ quanto emerge dall’indagine “Hygiene and Health Report 2018-2019” condotta da Essity, azienda mondiale che opera nel settore dell’igiene e della salute. Ma che fine ha fatto la risoluzione numero 37 di Luigi Gallo (M5S) che a metà settembre sarebbe ...

Elenco graduatorie definitive di terza fascia Personale ATA aggiornato : Nuovi inserimenti nelle graduatorie ATA Aggiornamento delle graduatorie di terza fascia aggiornato al 9 settembre 2018. Le graduatorie definitive di terza fascia sono visibili anche su Istanze on line. Entro la data del 20 settembre, come confermato dal Miur, dovranno essere pubblicate in tutte le regioni. Ricordiamo che esiste un altro modo per verificare le graduatorie. Occorre fare l’accesso ai siti web delle scuole scelte nel ...

Quota 100 a 62 anni - i potenziali beneficiari : “Subito in pensione 200mila tra docenti e Personale Ata” : Secondo uno studio dell'Anief dei 660mila possibili beneficiari della Quota 100, quasi un terzo sarebbe personale scolastico...

Dopo le accuse sulla mancata rinuncia al concorso - Conte : “Niente cattedra - lo faccio per sensibilità Personale” : «Rinuncio. Opero questa scelta per ragioni di personale sensibilità». Così il premier Giuseppe Conte, in una diretta Facebook, risponde alle accuse che oggi Politico.eu gli ha rivolto scrivendo: «Il primo ministro italiano Giuseppe Conte - si legge sul sito - non ha ritirato la sua candidatura per una prestigiosa posizione universitaria, nonostant...

Trasporto aereo : realtà aumentata per la formazione del Personale di bordo di Virgin Atlantic : La realtà aumentata per insegnare agli assistenti di volo a operare a bordo di un Boeing 787 Dreamliner della flotta di Virgin Atlantic: grazie a un’app sviluppata da SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, il personale di bordo della compagnia potrà visitare virtualmente e “studiare” gli interni del velivolo, senza bisogno di raggiungere l’aeroporto. L’app di iOS sviluppata da SITA Lab, dipartimento di SITA ...

