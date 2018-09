Perché l' asfalto a base di grafene potrebbe risolvere la piaga delle buche a Roma

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : Perché è stata cancellata la gara? Asfalto non adatto a drenare la pioggia : Il primo monito lo aveva emesso qualche settimana fa Lewis Hamilton. Il campione del mondo di Formula Uno, infatti, aveva spiegato come il nuovo Asfalto del suo tracciato di casa, Silverstone, fosse orribile, nonostante fosse stato rinnovato nel corso dell’inverno. Le sue parole parlavano di numerose buche e avvallamenti che rendevano lo scenario davvero irregolare. Uno spreco di soldi, a suo dire. I timori di tutti, quindi, si spostarono ...

