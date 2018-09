Perchè Instagram Non Mi Fa Mettere La Musica?

Perché i fondatori di Instagram hanno lasciato la società : Costruire qualcosa di nuovo richiede anche di fare un passo indietro, capire che cosa ci ispira e combinarlo con ciò di cui il mondo ha bisogno. Questo è ciò che intendiamo fare'. Nella decisione di ...

"Se Instagram è così 'friendly' - perché rende le persone così tristi?" : Passiamo da un'immagine perfetta all'altra, senza riuscire a smettere di "scrollare". Mettiamo like su foto che illustrano colazioni perfette, outfit impeccabili, sorrisi smaglianti, attratti dall'allegria e dalla gioia che trasudano. E ci sentiamo sempre peggio. Un articolo comparso sul Guardian prova a portare alla luce proprio questo aspetto di Instagram: se è stato creato per essere "friendly", perché fa sentire le persone ...

Chiara Ferragni chiude Instagram e torna dopo 24 ore. Ecco perché è sparita - ma i fan si sentono presi in giro : Chiara Ferragni è sparita da Instagram per un giorno intero. Su Leggo.it vi abbiamo raccontato che tanto è bastato ai fan della Ferragni per avanzare ipotesi anche preoccupate su quanto...

Chiara Ferragni torna su Instagram : la fashion blogger spiega il Perchè della sua ‘scomparsa’ social [VIDEO] : Chiara Ferragni dice stop ai social per 24 ore, ma poi torna ‘alla carica’: la bellissima fashion blogger spiega il perchè della sua pausa da Instagram Chiara Ferragni ha allertato i suoi fan, quando 24 ore fa ha postato un video in cui ‘ha spento’ il suo Instagram (VEDI QUI IL FILMATO). Il gesto della bella influencer aveva fatto scattare l’allarme: “che cosa è successo alla Ferry?“. A spiegare ...

Ancora diffusi problemi Instagram il 7 settembre : perché l’app non funziona? : Bisogna esaminare con grande attenzione quello che sta avvenendo in questi minuti a proposito dei problemi Instagram, considerando il fatto che a detta di molti utenti l'app non funziona in modo corretto. Parlare di down vero e proprio oggi 7 settembre non è il caso, se non altro perché tutti riescono ad accedere al famoso social network, ma è altrettanto vero che risulta assai complicato caricare le immagini per nuove storie. Così come ci ...

Perché Instagram è migliore di Facebook : Insomma, Instagram è la cronaca rosa in un mondo dominato dalla cronaca nera. Vincono i tramonti mozzafiato, le foto dei drink, i reportage delle vacanze: sembriamo tutti felici. Il che può sembrare ...

Il figlio di Moric e Corona sbarca su Instagram. La madre : "Amore mio - perché? Fabrizio - non farlo. Devi proteggerlo" : Ha da poco compiuto 16 anni e già ha aperto un profilo Instagram, spinto dal padre. Carlos Maria, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, è sbarcato sui social, seguito già da più di 80mila follower. Ma la madre non è contenta della scelta e sotto al primo post pubblicato scrive: "Amore mio, perché? Mi piange il cuore vita mia". Molti utenti sembrano essere della stessa idea della showgirl. In tanti ...

Perché Instagram non mi fa mettere i like : Un nostro amico o un personaggio famoso ha pubblicato un nuovo post su Instagram, ma ci siamo accorti che Instagram non fa mettere i like? Una situazione molto spiacevole, considerato il fatto che è una delle maggiori interazioni che ci mette a disposizione il social network. Per nostra fortuna, però, esiste una spiegazione a tutto ciò. Con molta probabilità, siamo stati colpiti dal cosiddetto blocco temporaneo o shadowban. Questo tipo di ban ...

Chiara Ferragni hot su Instagram : Sei mamma - perché ti conci così? : Una gonna decisamente provocante ha mandato in tilt i fan di Chiara Ferragni. La prossima sposa (il matrimonio con Fedez è previsto per il 1 settembre) ha pubblicato una foto in cui la si vede indossare una gonna nera più "vedo" che "non vedo" per una serata in discoteca. Il look non è piaciuto a tutti però e come sempre c'è qualche haters che si aggira in rete pronto a sfoderare livore. "Sei una mamma, perché ti conci in quel modo? Non ti sta ...

Perché Non Riesco A Condividere I Post Nelle Mie Storie Instagram? : Instagram permette di riCondividere i Post degli utenti all’interno delle Storie, ma non tutti hanno questa funzione. Come fare per Condividere un Post Instagram Nelle Storie? Impossibile Condividere Post Instagram Nelle Storie Torniamo nuovamente a parlare di Instagram e dei suoi problemi per quanto riguarda l’applicazione disponibile per Android. Oggi infatti voglio provare a rispondere a tutti gli […]

