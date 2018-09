Pensioni | probabile quota 100 con penalizzazioni per l' uscita prima dei 67 anni

Blastingnews

(Di martedì 25 settembre 2018) Entro giovedì il governo approvera' il Def, Documento di economia e finanza, il quale traccera' la cornice della prossima legge di Bilancio. Si tratta, dunque, di un passaggio cruciale per la riforma, dopo le numerose indiscrezioni che si sono rincorse durante le ultime settimane.100 dovrebbe essere confermata, anche se non è chiaro quale sia lo schema scelto dall'esecutivo. Al di la' della formula di64e 36 di contributi oppure 62 + 38 VIDEO, desta interesse l'ultimo approfondimento del giornalista Enrico Marra per il Corriere della Sera, il quale ha rilanciato l'ipotesi di una pensione anticipata con100, possibili tagli dell'1-1,5 per cento Per venire incontro al ministro dell'Economia Tria, si starebbe valutando una modifica alla pensione con100 introducendo una penalita' dell'1-1,5 per cento per ogni anno di ...