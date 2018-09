Pensioni | ipotesi Quota 100 per le aziende in crisi | e si torna a parlare di Quota 41

Pensioni - per Quota100 spunta l'ipotesi penalità dell’1 - 5% per ogni anno di anticipo : Importanti novita' in vista per quanto riguarda la riforma Pensioni che verra' attuata dal Governo Conte all'interno della prossima manovra finanziaria 2019. Come riportato dal quotidiano economico 'Il Sole 24 ore', l'esecutivo starebbe studiando una serie di paletti per rendere meno 'pesante' la misura Quota 100 sui conti pubblici. Infatti, gli 8 miliardi di spesa inizialmente previsti per il solo 2019 per la Quota 100 con 62 anni di eta' ...

Pensioni anticipate - ipotesi penalità - : 'Niente logomachie, servirà una manovra coraggiosa, non miracolosa' ha sottolineato Giovanni Tria, ministro dell'Economia, mentre Savona ha precisato 'Ho fatto un piano da 50 miliardi ma spero si ...

Pensioni - ipotesi quota 100 con 36-37 anni contributi : Il governo vorrebbe dare la possibilità di andare in pensione ad almeno 400.000 persone in più. Le nuove uscite riguarderebbero per il 60% lavoratori del settore privato e per il 40% dipendenti ...

Spunta una nuova ipotesi di riforma : Pensioni quota 100 con almeno 36 o 37 anni di contributi : Una nuova ipotesi di riforma sarebbe al vaglio del governo e prevede il pensionamento con quota 100 ma con contribuzione minima pari ad almeno 36 o 37 anni. In sostanza, con un minimo di 36 anni di versamenti contributivi, nel 2019 uscirebbero almeno 450mila lavoratori in più rispetto alle attuali regole, mentre con l'asticella della contribuzione spostata a 37 anni i lavoratori uscenti ammonterebbero a 410mila in più rispetto a oggi.Continua a ...

Pensioni - ipotesi quota 100 con 36 o 37 anni di contributi - : la nuova proposta su cui sta lavorando il governo, con l'età minima fissata a 62 anni. Nella prima ipotesi la platea di lavoratori coinvolti sarebbe di 450mila persone, nella seconda invece di ...

Subito quota 100 e reddito di cittadinanza Pensioni : ipotesi 36 anni di contributi Bankitalia : debito a rischio sostenibilità : Salvini la spunta sul decreto migranti e sicurezza, in consiglio senza modifiche. Avanti su pensioni a 62 anni e flat tax, niente taglio Irap. Pil rivisto al rialzo

Pensioni : Quota 100 - spunta l'ipotesi sulla limitazione della misura alle categorie deboli : Resta ancora una parentesi aperta quella dedicata al tema delle Pensioni ed in particolare alla famigerata Quota 100; una misura non proprio semplice da attuare, vista la particolarita' e i costi che le casse dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sarebbero costrette a sostenere. In vista della riapertura del cantiere sulla nuova Legge di Bilancio 2019, infatti, il Governo giallo-verde [VIDEO]sta studiando diverse ipotesi riguardanti ...