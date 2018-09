Pensione a «quota 100» | penalità dell’1 | 5% per anno di anticipo

Pensione : quota 100 - ma con penalizzazione. L'ipotesi allo studio : Per quanto riguarda l'iter della manovra, questa settimana protagonista è la Nota di aggiornamento al Def, il Documento di economia e finanza, che lo stesso governo approverà entro giovedì. Il Def ...

Pensione a 62 anni con quota 100 : con la riforma della Lega possibili tagli agli assegni : Come spiega Enrico Marro sul Corriere della sera, la Pensione con quota 100 permetterà sì ai contribuenti di accedere agli assegni con qualche anno di anticipo rispetto a oggi ma meno "pesanti" rispetto a quelli che si percepirebbero andando in Pensione con la legge Fornero, con un taglio di almeno 1-1,5% dell'assegno per ogni anno di anticipo.Continua a leggere

"In Pensione con Quota 100 - ma servono 36 anni di contributi" : la voce prende corpo : È l'ipotesi su cui si lavora al Tesoro. L'anticipo della pensione con 36 anni di contributi interesserebbe nel 2019 una...

Pensione anticipata quota 100 : età 62 anni - 400 mila in uscita e ricalcolo assegni del 17% : Pensione anticipata a quota 100 con 38 anni di contributi e all'eta' minima di 62 anni, taglio delle Pensioni più alte e altre misure per superare la riforma Fornero: prendono corpo le nuove pensioni del Governo targato M5S di Luigi Di Maio e della Lega di Matteo Salvini che, dal 2019, potrebbero vedere la desiderata uscita di 400 mila lavoratori con la sola quota 100 e il taglio delle pensioni più alte. Tanto è vero che la maggioranza ha ...

Legge di bilancio - Lega : “In manovra Pensione quota 100 a 62 anni e taglio Ires alle imprese” : Secondo fonti del Carroccio la riunione "è stata molto positiva e Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5 Stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito di cittadinanza per gli italiani alla riforma delle pensioni". Spunta il taglio dell'Ires al 15%.Continua a Leggere

Quota 100 - i conti tornano (secondo la Lega) : a che età si potrà andare in Pensione : La tanto attesa Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) è realizzabile in modo "efficace e ragionevole". E' una delle...

Quota 100 a 62 anni - i potenziali beneficiari : “Subito in Pensione 200mila tra docenti e personale Ata” : Secondo uno studio dell'Anief dei 660mila possibili beneficiari della Quota 100, quasi un terzo sarebbe personale scolastico...

Pensione a 62 anni con “quota 100” : chi potrebbe beneficiare della riforma di Salvini : Stando a una simulazione realizzata dalla società Tabula di Stefano Patriarca, la riforma della "quota 100" proposta dalla Lega di Matteo Salvini, per una platea potenziale pari a 660mila beneficiari, costerebbe 13 miliardi di euro alle casse dello Stato per il 2019, cifra che a regime salirebbe a 20 miliardi. Il superamento della Legge Fornero porterebbe benefici tendenzialmente a pensionandi maschi, residenti al Nord, entrati precocemente nel ...

L’idea di Tria : Pensione a quota 100 con un contributo delle aziende : In pensione prima o assegni più alti per gli anziani meno abbienti? Più fondi alle famiglie povere o meno tasse per le partite Iva? Pace fiscale anche per i ricchi o invece solo sulle piccole somme? La Finanziaria 2019 ha sempre più le sembianze di due progetti paralleli. Da un lato le attese di imprese e lavoratori del nord, dall’altra statali e f...

L'idea di Tria : Pensione a quota 100 con un contributo delle aziende : Di Maio, Salvini e le due Finanziarie: aumentano le divisioni fra Lega e Cinque Stelle su Previdenza e partite Iva Bitonci: pace fiscale fino a un milione di euro. Niente taglio Irpef, mancano i soldi ...

Pensione a 62 anni con “quota 100” : come funziona la proposta di Matteo Salvini : Il vicepremier Matteo Salvini ha lanciato una proposta che prevede l'introduzione della cosiddetta "quota 100" con età minima pensionabile pari a 62 anni, due in meno rispetto ai 64 anni minimi prospettati dall'iniziale proposta della maggioranza di governo. Dal 2019, i cittadini potrebbero andare in Pensione al compimento dei 62 anni a patto che abbiano almeno 38 anni di contributi versati.Continua a leggere

Salvini : "In Pensione con quota 100 a 62 anni" : Il vicepremier ribadisce l'obiettivo di "superare la Legge Fornero" e annuncia una pace fiscale che produrrà fino a 20 miliardi di euro ma anche l'altro vicepremier porta pressione a Tria evocando la crisi di governo se non ci saranno stanziamenti per il cavallo di battaglia dei 5stelle

Salvini : in Pensione a quota 100 a 62 anni. Tria : tasse - sì al taglio dell'Irpef : La cautela è d’obbligo. Ma il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, non rinuncia a dire che nella legge di Bilancio potrebbe entrare il taglio dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. «Ci sono allo studio diversi provvedimenti e si discute cosa fare prima». Il titolare di Via XX Settembre indica le possibili mosse in vista della manovra. L’obiettivo è un «allargamento della platea dei vantaggi, di aliquote e di semplificazione. Sui ...

Pensione - ecco il piano di Salvini : si va a 62 anni con quota 100 : "Non accettiamo compromessi al ribasso sulle pensioni". All'incontro di ieri con gli sherpa economici della Lega, Matteo Salvini ha indicato la strada da percorrere nella compilazione della legge di Bilancio. Già al vertice tra i big del Carroccio, a cui il segretario non era presente, era stato tracciato il percorso su "quota 100". "Gli imprenditori - ha spiegato il vicepremier dal salotto di Porta a porta - mi chiedono di rivedere la legge ...