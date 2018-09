Pecora rara travolta e uccisa da un' auto al Parco safari

Blastingnews

: Verona, travolgono e uccidono una pecora rara al parco «Natura Viva» - - reddititaly : Verona, travolgono e uccidono una pecora rara al parco «Natura Viva» - - denik229 : RT @oggitreviso: Turisti investono e uccidono rara pecora del Camerun al parco Natura Viva - oggitreviso : Turisti investono e uccidono rara pecora del Camerun al parco Natura Viva -

(Di martedì 25 settembre 2018) I responsabili delNatura Viva di Bussolengo, nel Veronese, sono ancora sconvolti. Un fatto mai accaduto in 50 anni d vita della struttura: nel primo pomeriggio di domenica 23 settembre una vettura di visitatori ha travolto e ucciso una, per la precisione unadel Camerun, e poi si è letteralmente data alla fuga. Un episodio drammatico, che riaccende le polemiche sulle violenze gratuite nei confronti degli animali: è di pochi mesi fa la notizia di una marmottada un poliziotto, per esempio. E se in Inghilterra è capitato che un gruppo di leoni abbia attaccato le vetture dei visitatori, qui è accaduto l'esatto contrario. La vettura investe lae scappa A raccontare il drammatico episodio sono gli stessi responsabili del, che in quasi mezzo secolo ha ospitato tra i suoi sentieri percorribili inmigliaia di visitatori, con una media di ...