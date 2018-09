Pd | Renzi | Zingaretti segretario? No | ambiguo su M5s Ultime notizie

Renzi boccia Zingaretti 'Non può guidare il Pd. Ambiguo sul M5S' : ROMA - Nicola Zingaretti è troppo Ambiguo verso i grillini e quindi non va bene come candidato segretario del Pd. Matteo Renzi esce allo scoperto sul prossimo congresso del Pd e boccia la candidatura ...

Renzi boccia Zingaretti : "Molto ambiguo su M5s - come leader del Pd non va bene" : Nicola Zingaretti come segretario del Pd non va bene. Parola di Matteo Renzi, che ospite a Otto e mezzo su La7 afferma: "La posizione di Nicola verso l'accordo con i 5 stelle è molto ambigua. Per me il punto fondamentale è dire con chiarezza che noi non possiamo fare un accordo con chi mette in discussione i vaccini. Dopo di che se vincerà, io lo rispetterò".Renzi continua: "Il mio ciclo si è chiuso alla ...

Pd - il futuro a tavola : Renzi - Gentiloni e Minniti dicono sì a Calenda. Zingaretti : ‘Io in trattoria con operaio - studente - ecc’ : Renzi, Gentiloni e Minniti hanno accettato l’invito a cena di Calenda. Martina non è stato invitato e si è rifugiato nella “cena di solidarietà per Genova“. E Zingaretti, che finora è l’unico candidato ufficiale alla segreteria del Pd, a sua volta ha rilanciato con una cena alternativa: al tavolo con il governatore esponenti della società civile. Al netto dei protagonisti, sembra che il futuro del Partito democratico si ...

Rifondare il Pd : la risposta di Zingaretti a Orfini e i sospetti su Renzi : Il congresso del Partito Democratico si terra', come era stato più volte dichiarato dai dirigenti Dem, prima delle elezioni Europee in programma nel maggio 2019. A ribadire quella che per lui sembra quasi una certezza è Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e, soprattutto, al momento unico candidato alle primarie per la segreteria Pd [VIDEO]. Zingaretti risponde, anche se indirettamente, alla provocazione lanciata ieri dal presidente Matteo ...

Pd - Zingaretti : “Renzi in campo? Interessa a voi giornalisti. Lui protagonista della vita politica - ha diritto di dire la sua” : “Renzi di nuovo in campo? È una questione che Interessa voi giornalisti. Io sono più Interessato a ricostruire una comunità. In ogni caso è uno dei protagonisti della politica, ha diritto di dire la sua”. Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, a “Visionaria – il festival della razza umana” a Roma. L'articolo Pd, Zingaretti: “Renzi in campo? Interessa a voi ...

CAOS PD/ Le tre opzioni di Renzi che rubano terreno a Zingaretti : Matteo Renzi è tornato sulle scene pubbliche, ma non lascia capire quale sia il suo ruolo. Secondo PEPPINO CALDAROLA potrebbe pensare a fondare un suo partito

Pd - braccio di ferro Renzi-Zingaretti : data del congresso in alto mare : Nel Pd tutti dicono di volere il congresso al più presto, ma aumentano i sospetti reciproci su presunte manovre per rinviarlo. Intanto si inasprisce lo scontro tra l'unico candidato finora alla ...

Pd - braccio di ferro Renzi-Zingaretti : data del congresso in alto mare : Nel Pd tutti dicono di volere il congresso al più presto, ma aumentano i sospetti reciproci su presunte manovre per rinviarlo. Intanto si inasprisce lo scontro tra l'unico candidato finora alla ...

D'Alema : 'Se il Pd passasse da Renzi a Zingaretti non resterei indifferente' : Ci dice che la sinistra può riguadagnare terreno se torna ad essere quella forza che rappresenta il mondo del lavoro ed i cittadini più deboli. E' una strada difficile, ma c'è'. 'La rottamazione è ...

Pd - inizia la lunga volata verso il congresso : Zingaretti è in pole - Renziani senza candidato : Tutte le aree interne sono in fermento e in attesa di schierarsi in 'assetto' congressuale. Gli eventi e le manifestazioni...

Pd - il ritorno di D'Alema : se da Renzi si passasse a Zingaretti non resterei indifferente : Ci dice che la sinistra può riguadagnare terreno se torna ad essere quella forza che rappresenta il mondo del lavoro ed i cittadini più deboli. È una strada difficile, ma c'è'.

DIETRO LE QUINTE/ Il piano di Renzi e Lotti per far fuori Zingaretti dal Pd : E' in Toscana che occorre concentrare l'attenzione per capire cosa intendono fare i Renziani. Ecco come pensano di far fuori Zingaretti dalla corsa per il Pd. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 06:02:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ La sterzata di Salvini prepara l'ultimo assalto a Berlusconi, di A. FannaCAOS PD/ Da D'Alema a Zingaretti, 20 anni di potere che hanno tradito gli ultimi, di S. Luciano

Pd - Renzi si sfila dalle primarie. E Zingaretti 'non sarà l'unico candidato' : 'Ho già dato e ho avuto il fuoco amico' dice l'ex segretario che poi avverte: 'Serve un leader vero o partito resta senza spina dorsale' -

Renzi : 'Non correrò alle primarie Pd e non è detto che il mio voto vada a Zingaretti' : E poi il ponte di Genova: 'Basta con questo scaricabarile sulla politica e i politici . C'è un signore che ha sbagliato e deve pagare - dice Renzi -. Il governo si è impegnato ad attribuire la colpa ...