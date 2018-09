Pd | Renzi boccia Zingaretti | “Non può guidare il partito | sul M5s è ambiguo”

Renzi boccia Zingaretti 'Non può guidare il Pd. Ambiguo sul M5S' : ROMA - Nicola Zingaretti è troppo Ambiguo verso i grillini e quindi non va bene come candidato segretario del Pd. Matteo Renzi esce allo scoperto sul prossimo congresso del Pd e boccia la candidatura ...

Renzi boccia Zingaretti : "Molto ambiguo su M5s - come leader del Pd non va bene" : Nicola Zingaretti come segretario del Pd non va bene. Parola di Matteo Renzi, che ospite a Otto e mezzo su La7 afferma: "La posizione di Nicola verso l'accordo con i 5 stelle è molto ambigua. Per me il punto fondamentale è dire con chiarezza che noi non possiamo fare un accordo con chi mette in discussione i vaccini. Dopo di che se vincerà, io lo rispetterò".Renzi continua: "Il mio ciclo si è chiuso alla ...

PRIMARIE PD - Renzi : “NON MI CANDIDO AL CONGRESSO”/ Boccia Zingaretti e rilancia : “Nessuna alleanza con M5s” : Pd, Matteo RENZI: "non mi CANDIDO alle PRIMARIE e al Congresso". L'ex premier a Stasera Italia rilancia: "votare Zingaretti segretario? Non è detto, ci saranno anche altri.."(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 20:24:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Futuro Pd - Renzi ‘bocciato’ : elettori dem “bisogna cambiare il leader” : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie: Forza Italia "no Euro" come Lega e M5s, elettori Pd più "europeisti" d'Italia. I dati e le intenzioni di voto(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 14:40:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Futuro Pd - nuova ‘bocciatura’ per Renzi : per il 61% serve cambiare il leader : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: governo M5s-Lega vola nei consensi, Pd scivola al 17,4%, male Berlusconi. Potere al Popolo quasi raggiunge LeU(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Pd - Boccia : “Renzi e cena coi suoi all’Aventino? Meglio feste dell’Unità. Con la politica dei maggiordomi non si va lontano” : “Renzi è libero di organizzare le cene che vuole, dove vuole e con chi vuole. Io preferisco le feste dell’Unità. Però era una cena che non mi pareva fosse ludica. Ed è stata comunicata come cena politica per la riorganizzazione del Pd: penso che sia un tentativo, tra i tanti, di Renzi per mostrare i muscoli, per fare vedere che è ancora lui a comandare e a dettare la linea politica. Tutti esercizi che ci riportano a una politica ...

Sicilia - l'obbligo della raccolta diffeRenziata. Il Tar boccia la decadenza dei sindaci : I sindaci Siciliani non rischiano più la decadenza se non dovessero raggiungere il 30% di raccolta differenziata entro fine luglio. Il Tar Siciliano ha bloccato l'ordinanza del presidente della ...