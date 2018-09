Paura sulla 7bis Villa Literno-Nola | il vento abbatte tabellone stradale

Auto contro bici : Paura sulla provinciale per San Magno : Auto contro bici a Monte San Biagio. Lo spaventoso incidente poco fa sulla provinciale per San Magno. A scontrarsi una Nissan Micra e una donna asiatica che pedavalava sulla due ruote lungo la ...

[L'inchiesta] Vivere sulla lava con il rischio eruzione - la grande Paura dei Campi Flegrei : 257 scosse di terremoto e allarme giallo : "Pozzuoli è l'unica città al mondo costruita in un'area storicamente interessata da un fenomeno bradisismico". Il problema, però, è come è costruita. "Non ha manufatti idonei a resistere senza subire ...

Whatsapp - la Paura corre sulla piattaforma di messaggistica e si chiama Olivia : La paura invade Whatsapp. Ancora. Dopo Momo, la bambolina giapponese con un volto terrificante, il nuovo profilo creato per rubare dati personali agli utenti (spaventandoli) questa volta si chiama Olivia e prende di mira soprattutto gli adolescenti. Si tratta dell’ennesima fregatura buttata in gruppi e chat da hacker decisi a ingannare quanti più utenti possibile. Ogni volta la tecnica di “phishing” di chi sta dietro a queste truffe viene ...

Ricerca - lo studio : l’invecchiamento influisce sulla percezione della Paura : La paura è spesso collegata alla memoria: uno stimolo che associamo ad un evento negativo del passato – un trauma, un incidente – può attivare una reazione di allarme. Quando ciò accade, il contesto in cui ci troviamo gioca un ruolo fondamentale: se è simile a quello del trauma originale percepiamo un pericolo, se invece siamo in un ambiente “sicuro” il segnale di pericolo viene inibito. Uno studio messo a punto da un ...

Paura in Australia : aghi nascosti nelle fragole - taglia sulla testa dei colpevoli : L'Australia nelle ultime ore si è vista attaccata da sabotatori sconosciuti. All'interno di alcuni supermercati sono infatti state vendute fragole con aghi sottilissimi all'interno. Secondo quanto rivelato dalla Bbc sono stati registrati casi in almeno sei Stati diversi. Il Ministro della Salute, il signor Greg Hunt, ha confermato che si tratta di un 'crimine feroce', attributo comunque più soft rispetto a quello fornito dalla autorita' che ...

L’uragano Florence arriva sulla costa USA : la sua potenza declassata - ma fa sempre Paura : Centomila abitazioni sono rimaste senza energia elettrica e migliaia di cittadini hanno già trovato riparo nei rifugi, in attesa che l'uragano passi.Continua a leggere

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : “La sfortuna non mi dà pace! Che Paura sulla caduta. Ritiro? Domani decido” : Fabio Aru è stato molto sfortunato nel corso della 17^ tappa della Vuelta di Spagna durante la quale è caduto in discesa a causa di un problema alla bicicletta. Il Cavaliere dei Quattro Mori è scivolato malamente ed è andato anche a sbattere contro un muretto procurandosi delle escoriazioni in fondo alla schiena e sul gluteo destro. Il sardo ha poi stretto i denti, sanguinante e con i vestiti a brandelli è giunto al traguardo con 14 minuti di ...

Tir in fiamme sulla 379 : Paura allo svincolo per Ostuni : Ostuni - paura sulla superstrada 379 all'altezza dello svincolo per Ostuni, per un tir in fiamme. Il mezzo pesante viaggiava in direzione della Città Bianca, improvvisamente il conducente ha visto che ...

Franceschini : sulla Paura dei migranti Pd ha responsabilità grosse : Ravenna, 5 set., askanews, - Sul tema dell'immigrazione e sulle paure degli italiani per la criminalità legata all'immigrazione clandestina, il Pd "ha responsabilità molto grosse" perché "abbiamo ...

Treno deraglia sulla Viterbo-Orte-Roma : Paura tra i 150 passeggeri a bordo : Treno deragliato sulla Viterbo-Orte-Roma. La motrice del regionale 7569, partito alle 6,08 dal capoluogo della Tuscia, è uscita dai binari questa mattina poco dopo la stazione di Zepponami, nel comune di Montefiascone. --Tanta paura tra i circa 150 pendolari a bordo, treni cancellati e ritardi di oltre 80 minuti sulla linea. Insomma, un'altra gionata nera per i viaggiatori viterbesi."Circolazione ferroviaria sospesa dalle 6,25 fra Montefiascone ...