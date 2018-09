: • News • #Papa:benessere non sinonimo vivere bene - CyberNewsH24 : • News • #Papa:benessere non sinonimo vivere bene - NotizieIN : Papa:benessere non sinonimo vivere bene - TelevideoRai101 : Papa:benessere non sinonimo vivere bene -

"Occorre sempre ricordare che ilnon è sempredi",ha dettoFrancesco,incontrando le autorità e il corpo diplomatico, a Tallin, in Estonia. Bergoglio mette in guardia:"Mettere tutta la fiducia nel progresso tecnologico come unica via possibile di sviluppo può causare la perdita della capacità di creare legami interpersonali, intergenerazionali e interculturali,importanti per sentirci parte di un progetto comune".Chi ha responsabilità deve essere "artigiano di legami".(Di martedì 25 settembre 2018)