Francesco lascia Vilnius per recarsi in Estonia, ultima tappa del suo viaggio di quattro giorni nei(sabato e domenica in Lituania, ieri in Lettonia, pernottando sempre nella nunziatura della capitale lituana). Dopo la cerimonia di benvenuto all'aeroporto di Tallin,Francesco incontra le autorità civili nel palazzo presidenziale e presiede poi un incontro ecumenico con i giovani. Il viaggio si concluderà con una messa in Piazza della Libertà. In serata il rientro a Roma.(Di martedì 25 settembre 2018)