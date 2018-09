Papa Francesco? Uomo di parola e di grande umorismo Wenders e il suo

Riforma del Sinodo - l'eredità - nascosta - di Papa Francesco : Nei giorni scorsi è passata sotto silenzio la revisione dell'istituzione di supporto al Pontefice, nonostante il documento tracci il profilo del prossimo esercizio del ministero petrino, con una ...

Papa Francesco a Tallin promette trasparenza e onestà sulla pedofilia e gli scandali economici : L'arcivescovo luterano ha aggiunto: 'Solo una piccola percentuale di giovani studia a scuola le religioni del mondo, tra cui il Cristianesimo. Eppure, il Cristianesimo è la religione che ha ...

Estonia - Papa Francesco arrivato a Tallinn : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Papa IN LETTONIA/ Francesco - o la testimonianza è ecumenica o non è cristiana : Il PAPA si è recato oggi in LETTONIA, seconda nazione delle tre baltiche che sta visitando. Il significativo incontro ecumenico con i luterani. cristiana CARICATO

Papa Francesco in Lituania - in oltre 100 mila per la messa a Kaunas | : La celebrazione si tiene nel Parco Santakos, lo stesso luogo scelto da Giovanni Paolo II nel 1993. Il pontefice tornerà a Vilnius nel pomeriggio, per la visita al Museo delle occupazioni e lotte per ...

Papa Francesco in Cina - c’è accordo sulla nomina dei vescovi. Ma il cardinale Joseph Zen Ze-kiun : “Svenduta la Chiesa” : Per Papa Francesco Pechino è più viCina. Il Vaticano ha, infatti, firmato un accordo provvisorio con la Cina sulla nomina dei vescovi. Si tratta di un’intesa storica da lungo tempo ricercata da Bergoglio e dal suo Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, che segna un passo importante per i rapporti tra i due Paesi. L’accordo, come ha spiegato il Vaticano, “è frutto di un graduale e reciproco avviCinamento e viene stipulato dopo un lungo ...

Papa IN LITUANIA/ Francesco : radici - libertà e futuro in un paese-ponte : Ieri PAPA Francesco ha cominciato il suo pellegrinaggio nelle repubbliche baltiche, cominciando dalla LITUANIA. Dove ha esortato a riscoprire le radici della libertà. CRISTIANA CARICATO(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 06:08:00 GMT)PAPA A PALERMO/ 1. Francesco e don Puglisi, il sorriso del martirio, di C. CaricatoPAPA Francesco AL MEETING/ Solo la Resurrezione può cambiare noi e il mondo, di C. Caricato

Il Giuramento dei Gesuiti - Ecco cosa giurò Papa Francesco entrando nell'Ordine - : ... ma obbedirò senza esitazione a ognuno e a qualsiasi ordine che possa ricevere dai miei superiori della Milizia del Papa e di Gesù Cristo; che andrò in qualsiasi luogo del mondo in cui possa essere ...