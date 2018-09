Palandri Ssd Roma VIII | «Guardiamo avanti | c’è il campionato»

romadailynews

(Di martedì 25 settembre 2018)– Lanon è riuscita a superare il primo turno di Coppa Lazio, una delle due competizioni che l’avevano vista protagonista nella passata stagione. I ragazzi di mister Fabrizio Fiaschetti hanno ceduto 2-0 in casa con lo Zena Montecelio (a cui sarebbe bastato anche il pareggio) e hanno chiuso il match in nove per le espulsioni di Selva e Antunes. «Non abbiamo saputo affrontare la partita con la necessaria lucidità – dice il difensore centrale classe 1997 Gabriele– Nonostante questo, abbiamo saputo creare delle buone opportunità anche quando siamo rimasti in dieci. Poi nella ripresa c’è stata la seconda espulsione e non c’è stato più nulla da fare. Comunque ci prendiamo la colpa degli errori commessi anche se la partita è stata condizionata da una conduzione arbitrale a mio modo di vedere assolutamente inadatta all’importanza di questa gara»., comunque, ...