: “Dogman” è il candidato italiano all’Oscar per il miglior film straniero - ilpost : “Dogman” è il candidato italiano all’Oscar per il miglior film straniero - Agenzia_Ansa : #Oscar #Dogman di Matteo #Garrone candidato per l'Italia - SkyTG24 : #UltimOra #Oscar, #Dogman di #MatteoGarrone è il candidato dell'Italia #Canale50 -

Sarà "" di Matteo Garrone a rappresentare il cinemano nella selezione per il miglior film in lingua straniera alla 91/a edizione degli Academy Awards. Lo ha deciso la commissione dell'Anica, preferendo la pellicola vincitrice a Cannes ad altri 20 titoli, tra cui "Napoli velata" di Ozpetek e "The Place" di Genovese. Le nomination saranno annunciate a Los Angeles il 22 gennaio 2019, il 24 febbraio ci sarà la consegna degli.(Di martedì 25 settembre 2018)