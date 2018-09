Onu | Trump attacca l' Iran | nuove sanzioniVanta i successi | risate in Aula | Video

Trump all’Onu : «Aiuteremo solo i paesi che ci rispettano» video : l’intervento|foto : Il presidente degli Stati Uniti ha aperto il suo intervento all’Assemblea generale dichiarando: «La mia amministrazione ha ottenuto più di ogni altra amministrazione nella storia». Un’affermazione che ha portato l’Assemblea a una fragorosa risata

Trump il sovranista all'assalto del Palazzo di Vetro. Assemblea generale dell'Onu : Il mondo si incontra a New York, per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che riunirà, a partire da domani, più di 120 tra capi di Stato e di governo e centinaia di ministri. Centoventi leader mondiali, ma i riflettori saranno puntati su uno in particolare: Donald Trump. Se l'esordio dell'anno scorso era atteso con molta curiosità, la presenza di The Donald quest'anno potrebbe essere accolta con meno calore, per usare un ...

Consigliere della Casa Bianca rivela gli argomenti dell'intervento di Trump all'Onu - : L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si svolgerà dal 24 al 27 settembre a New York. Gli eventi principali inizieranno il 25 settembre e dureranno una settimana. In questo periodo interverranno 93 ...

Onu - ispettori in Italia a difesa di rom e migranti : ira Salvini/ Bachelet contro i populismi : da Kurz a Trump : Onu: "violenza e razzismo in Italia, invieremo team". L'allarme verso migranti, Rom e persone di discendenza africana, immediata la replica di Salvini che smentisce.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:13:00 GMT)

Perché Trump ha deciso di tagliare i fondi all'Onu per i rifugiati palestinesi : Soltanto l'Unione europea, attraverso l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini ha annunciato un contributo di 82 milioni di euro per il ...

Trump taglia i fondi all'agenzia Onu per i palestinesi. "30 giorni e chiudiamo" : Ora è ufficiale. Ora che il Dipartimento di Stato ha comunicato al Palazzo di Vetro che gli Stati Uniti taglieranno tutti i finanziamenti all'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. La mazzata è di quelle che possono lasciare un segno. Mortale. Perché senza i finanziamenti Usa, dicono ad HuffPost fonti Onu a Gaza e Ramallah, l'Unrwa sarà costretta a chiudere o, nella migliore delle ipotesi, ridurre ...

Trump toglie i fondi Usa all'agenzia Onu destinati ai rifugiati palestinesi : Trump fondi onu palestina Trump fondi usa palestinesi I tagli ai finanziamenti, insieme ai cambiamenti della linea politica, incluso il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele, fanno ...

Trump toglierà fondi Usa ad agenzia Onu palestinesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve