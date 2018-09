Oggi l' incidente probatorio per il crollo del ponte Morandi

Ponte Morandi - Oggi l’incidente probatorio | : Udienza “blindata” per evitare l’ingresso di curiosi e degli sfollati. Nomina per i periti che esamineranno i reperti del Ponte crollato

Ponte Morandi - Oggi l'incidente probatorio : È iniziato stamattina nell'aula bunker del Palazzo di Giustizia di Genova l'incidente probatorio nell'ambito delle indagini sul crollo di Ponte Morandi lo scorso 14 agosto, costato la vita a 43 persone.All'udienza, rigorosamente a porte chiuse, sono stati ammessi soltanto i 22 indagati e i familiari delle vittime e dei feriti, ovviamente accompagnati dai relativi legali. Si tratterà di un'udienza piuttosto veloce, almeno in teoria, che ...

Genova - Oggi l'incidente probatorio. I familiari : 'Vogliamo la verità' - : Lunga fila questa mattina davanti al tribunale, dove si svolge il primo accertamento degli inquirenti. Tra i presenti, le famiglie delle vittime, i legali e alcuni degli indagati

Ponte Morandi - Oggi la prima udienza Incidente probatorio nell’aula bunker : Aula bunker “blindata” per evitare l’ingresso di curiosi e degli sfollati. Nomina per i periti che esamineranno i reperti del Ponte crollato

'Violentata dall'ex marito' - Oggi la verità della donna in incidente probatorio. Ancora in carcere il 37enne : Racconterà questa mattina la sua verità. Sarà ascoltata in incidente probatorio, di fronte al gip Fabio Lombardo, la 27enne che lo scorso maggio denunciò l'aggressione, seguita da una violenza ...

Le notizie più importanti di Oggi : la mossa dell’Inter - l’incidente mortale ed il terremoto in Serie B : Le notizie più importanti di oggi – L’Inter punta ad un regista di centrocampo e Ausilio è in movimento per arrivare all’obiettivo. Il direttore sportivo dei nerazzurri continua a monitorare il mercato e va a caccia di un calciatore dalle caratteristiche simili al croato del Real Madrid. L’Inter tenterebbe sin da gennaio, vista la volontà del giocatore, un nuovo assalto a Modric, così da completare il centrocampo, Real ...

Operaio delle Funivie Piccolo San Bernardo ferito in incidente - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 L'uomo è caduto e ha riportato traumi a collo e testa LA THUILE. Un lavoratore di 50 anni è rimasto ferito in un ...

F1 – Dai tifosi calorosi al fortuito incidente di Vettel : le IMMAGINI dei momenti più belli vissuti Oggi a Milano : Un evento unico ed apprezzato da tutto il pubblico quello che ha visto protagonista la Formula Uno e la Ferrari oggi a Milano Sul tracciato di circa un chilometro, costruito per lo spettacolo odierno della Formula Uno a Milano, sono accorsi tantissimi supporter per ammirare le due Ferrari con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen al volante. La risposta del pubblico, allo show in Darsena ed in Piazza 24 Maggio, è stata entusiasmante, così come ...

Accadde Oggi : il 28 agosto 1988 l’incidente aereo di Ramstein - uno dei più gravi mai avvenuti durante un’esibizione acrobatica : 1/7 ...

Silverstone - la piOggia condiziona la quarta sessione di prove libere : incidente per lo spagnolo Rabat : La comparsa della pioggia su parte del circuito di Silverstone ha condizionato la quarta sessione di prove libere in vista del Gp di Gran Bretagna, classe MotoGp, e diversi piloti sono caduti alla ...

FOggia - 3 ventenni morti dopo incidente stradale/ Ultime notizie Apricena : terribile scontro fra suv e camper : Foggia, 3 ventenni morti dopo incidente stradale. Ultime notizie Apricena: terribile scontro fra suv e camper avvenuto nella giornata di ieri: ferito anche un vigile urbano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 12:19:00 GMT)

Braccianti morti in incidente nel fOggiano : tre indagati : Sono stati iscritti nel registro dalla Procura di Larino, Molise, nell'ambito dell'inchiesta sul Caporalato - Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura della Repubblica ...

FOggia - 3 indagati per la strage dei 12 immigrati morti in un incidente stradale al rientro dai campi. I pm : “Caporalato” : Tre operatori del settore agricolo sono indagati per la morte dei 12 immigrati, avvenuta lo scorso 6 agosto, in un incidente stradale a Lesina, nel Foggiano, mentre rientravano dai campi di pomodoro. L’accusa della procura di Larino è sfruttamento ed intermediazione illecita. In Molise, infatti, hanno sede la maggior parte delle aziende per le quali lavoravano i braccianti. L’inchiesta è scattata all’indomani della morte dei ...

Tre indagati per caporalato per i 12 migranti morti in un incidente stradale nel fOggiano : Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato. Le indagini sono scattate all'indomani della morte di 12 immigrati, a Lesina (Foggia) in un incidente stradale mentre venivano trasportati nei campi di pomodoro.L'indagine, coordinata dal Procuratore capo di Larino, Antonio La Rana, vede coinvolti tre operatori del settore agricolo. L'ipotesi di reato ...