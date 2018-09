“Obama è nipote di Carlo Magno”. Il fake giornalismo che piace a Marcello Foa : Roma. Se tutto va come previsto, Marcello Foa sarà il nuovo presidente della Rai. Dopo la bocciatura di agosto in commissione di Vigilanza, il cda lo ha rinominato presidente e domani, grazie al sopraggiunto accordo tra Lega e Forza Italia, la commissione riconvocata per l’occasione dovrebbe (a meno