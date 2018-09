Nuovo fronte nell' incendio in provincia di Pisa | almeno 700 sfollati Si indaga per dolo

huffingtonpost

(Di martedì 25 settembre 2018) E' una tempesta di fuoco quella che sta tenendo in scacco dalla notte scorsa le popolazioni dei Montini, in mezzo alla Toscana, dove un vasto, alimentato da vento forte e costante ha distrutto oltre 600 ettari di macchia mediterranea, bosco ceduo, pini marittimi, oliveti e vigne nei territori di Calci e Vicono. Qualche casa è stata attaccata dalle fiamme, ci sono auto bruciate. Nessuno è morto, non ci sono feriti. Risultano solo tre intossicati lievi, uno lo hanno portato in ospedale per maggior sicurezza. Tutti sono convinti che le origini del rogo sianose, anche se ancora non c'è stato il tempo per cercare eventuali inneschi. Comeso sarebbe un secondoscoppiato in serata ad Avane, in Val di Serchio, sempre nelno ma ad alcuni chilometri dal monte Serra. Anche qui i vigili del fuoco sono stati costretti ed evacuare alcune ...