Nuovo centro islamico | il Comune dà l' ok e la Lega fa ricorso

Augusto Minzolini : bastano trenta responsabili per fare un Nuovo governo di centrodestra : Il centrodestra può andare al governo, lasciando fuori il Movimento 5 stelle . Basterebbero trenta responsabili . A sostenere la tesi di un esecutivo senza grillini è Augusto Minzolini che in un lungo ...

Fico - centrodestra unito?Niente di Nuovo : ANSA, - VICO EQUENSE, NAPOLI,, 21 SET - "Loro sono un'alleanza. Non c'è nessuna novità". Così il presidente della Camera Roberto Fico commenta la ritrovata unità del centro-destra in vista delle ...

Allerta Meteo “Uragano Mediterraneo” - Nuovo avviso Estofex : nel pomeriggio nubifragi e alluvioni lampo al Centro-Sud e in Sicilia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette una nuova Allerta Meteo in vista del maltempo che il sempre più probabile “Uragano Mediterraneo” potrebbe scatenare sull’Italia centro-meridionale e soprattutto le due isole maggiori. Estofex ripropone un nuovo livello di Allerta 1 per l’Italia, la Sardegna, la Corsica, il Mar Tirreno e la Tunisia principalmente per nubifragi. L’Allerta si intende valida fino alle 8 (ora ...

Incontro Berlusconi Salvini per un Nuovo patto di centrodestra : Prove di riavvicinamento tra Fi e Lega. “Per noi di Forza Italia il centrodestra inteso come alleanza tra diversi, plurale

Leonardo - inaugurato in Uk Nuovo centro di formazione cyber : Roma, 14 set., askanews, - Oggi a Lincoln il generale Philip Osborn, responsabile dell'Intelligence del ministero della Difesa UK, ha inaugurato il nuovo centro di addestramento di Leonardo per la ...

Slovenia - fiducia a Nuovo governo centro-sinistra guidato da Šarec : L'ex sindaco di Kamnik, ex comico e imitatore con un passato da giornalista radiofonico, ha poi respinto le critiche arrivate nelle settimane scorse dal mondo imprenditoriale, negando di voler ...

Terremoto Centro Italia : “tra oggi e domani” il Nuovo commissario : “Credo che tra oggi e domani conoscerete il nuovo commissario” per la ricostruzione post-sisma in Centro Italia: lo ha dichiarato il vice premier Luigi Di Maio nel corso di una visita allo stabilimento Tagina in Umbria, in risposta alle domande dei giornalisti. L'articolo Terremoto Centro Italia: “tra oggi e domani” il nuovo commissario sembra essere il primo su Meteo Web.

Cascia riparte! Riapre il centro di riabilitazione a due anni dal terremoto : Nuovo - all'avanguardia e con 40 posti letto : Apre a Cascia la nuova struttura di riabilitazione a due anni dal terremoto che ha sconvolto il centro Italia. E lo farà con un'importante inaugurazione in programma sabato 22 settembre con tanti ...

Bari - missione in Cina per il Politecnico : 'Un centro di ricerca nel Nuovo campus' : ... in un'area del pianeta dove si gioca una delle partite più importanti dell'economia globale e dove si aprono grandi prospettive di ulteriore arricchimento reciproco'., ANSA, .

L'Europa in cerca di un Nuovo centro di gravità : La stagione politica europea scatta con in vista il traguardo delle elezioni generali. Per la nona volta nella sua storia in cittadini dell'Unione dovranno indicare quale partito li rappresenta. 27 nazioni al ...

Nuovo centro R&D Harley in California : Harley-Davidson ha annunciato che aprirà un Nuovo centro per la Ricerca e Sviluppo nel Nord della California per dare sostegno alla definizione della futura gamma di prodotti annunciata di recente, che include anche la prima linea completa di veicoli elettrici realizzati dalla Motor Company. “Recentemente abbiamo svelato e condiviso con tutti i nostri piani, da […] L'articolo Nuovo centro R&D Harley in California sembra essere il ...

Papa Francesco : serve Nuovo umanesimo lavoro - al centro dignità : Roma, 7 set., askanews, - 'Dietro ogni attività c'è una persona umana. L'attuale centralità dell'attività finanziaria rispetto all'economia reale non è casuale: dietro a ciò c'è la scelta di qualcuno che pensa, sbagliando, che i soldi si fanno con i soldi. I soldi, quelli veri, si fanno con il lavoro. E' il lavoro che conferisce &...

Allerta Meteo - Nuovo avviso della Protezione Civile : netto peggioramento al centro/nord - temporali “di forte intensità” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica in arrivo dalla Francia determinerà, nel corso delle prossime ore, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche su gran parte delle regioni settentrionali e sulle centrali tirreniche, con precipitazioni a carattere temporalesco, localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

BMW - Un Nuovo centro per la guida autonoma a Monaco : Il Gruppo BMW ha diffuso i dettagli del nuovo Driving Simulation Centre che sarà costruito a Monaco di Baviera. I lavori sono stati avviati nel mese di agosto e sono previste in totale 14 postazioni su 11.400 metri quadrati. La struttura ospiterà 157 addetti e sarà operativa a partire dal 2020 grazie a un investimento di circa 100 milioni di euro. La struttura si trova nell'area del BMW Group Forschungs und Innovationszentrum (BMW FIZ), il ...