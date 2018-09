NUCLEARE IRAN | UE PIANO MOGHERINI PER SALVARE ACCORDO SENZA USA Entità legale per

C’è un piano per salvare l’accordo sul NUCLEARE iraniano - ha annunciato Federica Mogherini : Dovrebbe introdurre un nuovo sistema di pagamento per aggirare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti: per ora non ci sono dettagli The post C’è un piano per salvare l’accordo sul nucleare iraniano, ha annunciato Federica Mogherini appeared first on Il Post.

Iran - l’Europa pronta ad aggirare le sanzioni Usa per salvare l’accordo NUCLEARE : Al termine di una riunione all’Onu, a New York, l’Alto rappresentante dell’Unione Europea, Federica Mogherini, ha annunciato che «gli stati membri dell’Ue istituIranno un’entità legale per facilitare transazioni finanziarie legittime con l’Iran». Il nuovo strumento sembra destinato a sostituire lo Swift, il sistema di transazioni internazionali con...

Ue : Onu - Mogherini presiede ministeriale su accordo NUCLEARE IRAN e informale ministri Esteri su Siria e Libia : Bruxelles, 24 set 12:55 - , Agenzia Nova, - A margine della 73ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza,...

Come salvare l'accordo NUCLEARE con l'Iran? - : La Russia ricopre un ruolo molto forte nell'arena della politica internazionale. E, dato il fatto che l'Iran sta attivamente sviluppando un partenariato commerciale con la Russia, allora quest'ultima ...

Iran : Mogherini - Ue e partner internazionali faranno il possibile per mantenere accordo sul NUCLEARE : Vienna , 30 ago 12:11 - , Agenzia Nova, - L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha annunciato che nonostante le sfide poste dalle sanzioni statunitensi, l'Unione europea farà il possibile per preservare l'accordo sul nucleare con l'Iran.

Iran - Khamenei : 'Pronti ad abbandonare l'accordo sul NUCLEARE' - : L'avvertimento nel caso si arrivi alla "conclusione che non favorisce gli interessi nazionali". La Guida suprema Iraniana ha poi ribadito che la Repubblica islamica non negozierà con gli Stati Uniti

Iran : Khamenei - pronti abbandonare accordo NUCLEARE

Iran : 'Europa salvi accordo NUCLEARE' : ANSA, - TEHERAN, 20 AGO - L'Iran chiede ai Paesi europei di "fare sforzi più seri e solleciti" per mettere in atto iniziative economiche che permettano di salvare l'accordo sul nucleare. Lo ha detto ...

Iran : 'Paesi europei facciano di più per salvare accordo NUCLEARE' : Tramite il portavoce del ministero degli Esteri, Bahram Ghasemi, l'Iran ha chiesto all'Europa di "fare sforzi più seri e solleciti" per mettere in atto iniziative economiche che permettano di salvare ...

Bolton a Netanyahu - no a Iran NUCLEARE : ANSAmed, - TEL AVIV, 20 AGO - Gli Usa hanno come alta priorità quella di prevenire l'Iran dall'ottenere armi nucleari. Lo ha detto il consigliere della sicurezza nazionale di Donald Trump John Bolton

Merkel e Putin ribadiscono loro sostegno accordo NUCLEARE con l'Iran : Angela Merkel e Vladimir Putin hanno ribadito, a Meseberg , di sostenere l' accordo nucleare con l'Iran . La cancelliera ha affermato: "La Germania sta all'accordo", ma "guarda con apprensione" alle ...

Accordo NUCLEARE - Rohani : "Sanzioni Usa contro l'Iran? Quella di Trump è una guerra psicologica" : Il presidente Rohani aveva costruito la propria eredità politica su quell'intesa firmata nel 2015 tra Teheran, Stati Uniti e diversi Paesi europei: la fine delle precedenti sanzioni in cambio di ...

Iran a Usa : tornare a intesa su NUCLEARE : 16.15 Un consigliere del presidente Iraniano Rohani ha detto che ogni colloquio con gli Stati Uniti dovrebbe iniziare con una riduzione delle ostilità e un ritorno all'accordo sul nucleare: questo "aprirà il sentiero", ha scritto Hamid Aboutalebi su Twitter. E' la prima risposta alla dichiarazione di ieri del presidente Usa Trump, che si è detto pronto a incontrare i leader Iraniani "quando vogliono", senza condizioni. A maggio Trump ha ...

L'incognita della politica estera dei legastellati sull'accordo NUCLEARE iraniano : Roma . Per l'opinione pubblica, alias "i cittadini", la posizione del governo legastellato sull'accordo nucleare iraniano è un'incognita che solo l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe ...