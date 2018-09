Noizy e Ghali in Parku i lojrave | testo e video del nuovo singolo

optimaitalia

(Di martedì 25 settembre 2018)in, insieme per una duo va hit.Dopo i grandi successi come “Cara Italia” e “Habibi”, il rappertorna con un duetto che in meno di un giorno conta già quasi 600.000 visualizzazioni sul canale YouTube.Ilsi intitola “”, che vuol dire “Parco giochi”, e chi fa coppia conè il rapper albanese.In realtà è statoa volerlo nel suo brano, infatti da venerdì 21 settembre è disponibile sul profilo Spotify di quest’ultimo e da ieri è possibile guardare ilclip ufficiale sul suo canale YouTube.I due si sono conosciuti, come dimostrano i post sui loro profili instagram, e oltre a un rapporto personale ne è nato uno lavorativo che porterà sicuramente entrambi a replicare i successi delle precedenti hit. Una coppia che renderà felici sia i fan italiani sia quelli albanesi del rapper che vanta, anche ...