' Noi non possiamo unire il centrosinistra e gli indipendentisti'

Grande Fratello Vip 2018 - prima puntata Noiosissima e concorrenti assortiti secondo la solita logica : dall’artista gay eccentrico alla quota Uomini e Donne - non manca nessuno : Il Grande Fratello (quasi) Vip conferma la regola dei reality: i kick off sono noiosissimi. Blindati tra gag forzate e la presentazione del cast, clip e sfilate in passerella. Colpa della totale assenza di dinamiche tra i concorrenti. Ilary Blasi, abito sexy e nuovo look, rifiata. Torna a casa dopo i flop estivi, Balalaika e Wind Summer Festival, e funziona: a suo agio aiuta ad alleggerire la narrazione con la solita battuta pronta. Signorini è ...

Giorgia Meloni : 'Steve Bannon? Noi in rete con altri sovranisti - ma sempre e soltanto filo italiani' : Questa sudditanza è un tratto tipico della politica italiana. C'era Renzi che scimmiottava Obama, la Boschi che all'ambasciata Usa indossava la spilletta di Hillary Clinton. Io ho sempre ben presente ...

Uomini e Donne - Raffaella MenNoia contro Sara Affi Fella : «Scuse ai followers - non a Noi. Mi sento stupida» : 'Leggo che Sara ha scritto in una storia le sue scuse..', Raffaella Mennoia , storica redattrice e autrice di ' Uomini e Donne ', non ha accettato le scuse di Sara Affi Fella . Nadia Toffa: 'Il cancro ...

L'Ue lascia in "secca" Aquarius : "Bandiera? Non decidiamo Noi" : Aquarius è sempre più in "secca". La nave con a bordo almeno 50 migranti salvati nel Mediterraneo di fatto nelle ultime ore è diventata una vera e propria imbarcazione pirata. Dopo aver ricevuto la revoca della bandiera da parte di Gibilterra, ha subito la cancellazione dai registri navali di Panama. Le autorità panamensi proprio qualche giorno fa hanno avviato l'iter per eliminare "Aquarius 2" (nome nuovo di Aquarius) dai propri registri. Una ...

Temptation Island - Raffaela confessa : “Lara non vuole stare con Noi - ci ignora” : Lara Zorzetto ai ferri corti con Martina, Raffaela, Giada e Valentina? La Giudice lancia pesanti accuse all’ex protagonista di Temptation Island Le voci sulla presunta lite avvenuta tra Lara Zorzetto e Martina Sebastiani sembrerebbero avere un fondo di verità. Ad essere ai ferri corti, però, non sarebbero solo queste due ex protagoniste di Temptation Island in […] L'articolo Temptation Island, Raffaela confessa: “Lara non vuole ...

UOMINI E DONNE/ Raffaella MenNoia sbotta : "chi perde l'onestà non ha nient'altro da perdere" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico: scontro tra le troniste Mara Fasone e Teresa Langella, colpa di Andrea Dal Corso che, da tentatore, diventa corteggiatore.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 12:55:00 GMT)

Vito Crimi : “Il via libera di Berlusconi a Foa non crea imbarazzi a Noi grillini” : La nomina di Foa alla Rai con il placet di Berlusconi non desta imbarazzo ai 5 Stelle, «siamo stati noi primi a dire che la Rai è patrimonio di tutti e non solo delle maggioranze, ben venga questa intesa», dice Vito Crimi sottosegretario con delega all’Editoria....

Il Ccn : «"Massa in forma" non si terrà». Il sindaco : «La organizziamo Noi» : L'Amministrazione - in risposta all'articolo pubblicato in data odierna sulla cronaca locale - precisa infatti che la manifestazione si terrà regolarmente e, come negli anni precedenti, si svolgerà ...

Fico va ad Atreju e nega divisioni con Di Maio : “Noi amici e uniti. Non ci interessa fare correnti interne” : Ospite ad Atreju, il presidente della Camera Roberto Fico ha negato attriti con il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio: “Voglio rassicurare tutti su un punto. Io e Luigi possiamo avere anche opinioni di verse, come sulle Ong, ma il dibattito tra noi è sano. Non abbiamo intenzioni di fare correnti interne, non ci interessano. Non solo io e lui siamo amici, ma siamo anche molto uniti, i titoli di stampa non possono ...

Lory Del Santo rompe il silenzio social sulla morte del figlio : Il tempo corre e Noi non riusciamo a fermarlo : "Il tempo corre e noi non riusciamo a fermarlo". Poche parole, accompagnate da un immagine di Loren sorridente in moto. Con questo post, Lory Del Santo ha rotto il silenzio social sul dramma del figlio, morto suicida a 19 anni un mese fa.La showgirl ha raccontato per la prima volta in un'intervista a Verissimo quanto accaduto: "Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è ...

Cristina Chiabotto - cuore Juve : 'Vincere non anNoia mai - con CR7 la Champions' : Se andrei a piedi a Madrid? Contando che ho il passo di Pippo Baudo e il piede quasi più lungo del mondo direi di sì . Io però prenderei l'aereo, i miei fioretti sono sul cibo'. vai alla gallery

Fedeli (Pd) vs Molteni (Lega) : “Crescenti episodi di razzismo”. “Non avete percezione del Paese - Minniti lo difendiamo Noi” : “Gli episodi di razzismo nel nostro Paese sono preoccupanti e in aumento”. “Ma non avete la percezione della realtà, Minniti lo difendiamo più noi”. Battibecco in diretta tv a Omnibus, su La7, tra la senatrice del Pd, Valeria Fedeli, e il deputato della Lega, Nicola Molteni, sul tema immigrazione. Video La7 L'articolo Fedeli (Pd) vs Molteni (Lega): “Crescenti episodi di razzismo”. “Non avete percezione ...