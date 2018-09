No della Francia all Aquarius | e la nave con 58 migranti lancia l allarme ' Maltempo e

Aquarius - la Francia nega lo sbarco a Marsiglia della nave con 58 migranti E attacca l'Italia : «Apra i suoi porti» : La Francia non apre il porto di Marsiglia alla nave Aquarius . 'Per ora, la Francia dice no', ha risposto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc mentre la titolare francese degli Affari Europei, asupicando una soluzione del caso entro oggi, ha attaccato l'Italia in quanto porto più vicino e ...

Perché non si possono paragonare i conti della Francia a quelli dell'Italia : La Francia pianifica un bilancio che consentirà di contenere le spese e offrirà riduzioni fiscali per le famiglie e le imprese. E' la strada che il presidente Emmanuel Macron sta tentando per rilanciare l'economia e la sua stessa immagine. Il bilancio del 2019 è il primo da quando la Francia ha annunciato quest'anno di aver portato il suo deficit fiscale sotto la soglia Ue del ...

Scambi di accuse tra i giganti degli ipermercati della Francia : Roma, 24 set., askanews, - Botta e risposta a colpi di Comunicati nel corso della notte tra i due giganti della grande distribuzione della Francia. Il gruppo Casinò ha riferito di aver tenuto una ...

Francia - ragazza stuprata da 4 uomini fuori dalla discoteca : il video della violenza diventa virale : Il filmato è stato diffuso su twitter e Snapchat poi è stato rimosso dopo l'intervento della polizia. Si indaga per scoprire chi sono i quattro autori dello stupro.Continua a leggere

Coppa Davis – Francia già in finale - punto della bandiera per la Spagna : Albert Ramos-Vinolas batte Gasquet : Francia già in finale, ma la Spagna ci tiene a tornare a casa con almeno un successo: Albert Ramos-Vinolas spera Richard Gasquet Dopo i due successi nel singolare del venerdì, ai quali si è aggiunta la vittoria nel doppio di ieri, la Francia si è qualificata per la finalissima di Coppa Davis. Quest’oggi, nell’ultima giornata del weekend della competizione per nazionali maschili, si giocano due singolari ininfluenti per il punteggio, di ...

Cremona - fermati 4 eritrei della Diciotti - volevano andare in Francia : È andata male ai quattro stranieri di nazionalità eritrea che, nella giornata di ieri, sono stati scoperti all"interno del cassone di un camion lasciato in sosta in prossimità di una stazione di servizio a Cremona, lungo l"autostrada A21.I clandestini, in possesso di alcuni cartellini rilasciati dalla Croce Rossa ma tutti sprovvisti di documenti identificativi, hanno inizialmente raccontato agli agenti di polizia di essere eritrei, giunti in ...

World Group della Coppa Davis - in campo Francia-Spagna e Croazia-Usa : In quella che è l'ultima edizione con la formula 'classica' i campioni in carica della Francia ospitano a Lille la Spagna che ha dovuto all'ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael ...

Nations - Mbappé-Giroud e la Francia batte l'Olanda : i risultati della quarta giornata : Prima vittoria della Francia in Nations League. Dopo il pari a reti bianche in Germania [VIDEO], i campioni del mondo hanno superato l'Olanda dinanzi al pubblico di casa di Saint Denis e sono balzati in testa al Gruppo 1 di Lega A con quattro punti in due gare. In Lega B, invece, la Danimarca ha superato 2-0 il Galles grazie ad una doppietta di Christian Eriksen e l'Ucraina ha sconfitto di misura la Slovacchia. Esordio casalingo vincente per i ...

Il 30 settembre Gimondi Bike a Iseo e sui sentieri della Franciacorta : “Un evento che testimonia ancora una volta il felice connubio tra sport e turismo, un mix perfetto che può contribuire

Francia - “spionaggio della Russia su satellite franco-italiano che trasmette messaggi militari” : La Francia denuncia un tentativo di spionaggio da parte della Russia su un satellite franco-italiano che permette comunicazioni militari criptate: è quanto ha riferito oggi la ministra francese della Difesa, Florence Parly, precisando che i fatti risalgono al 2017. La responsabile del governo francese ha parlato in occasione di un intervento consacrato al settore spaziale della difesa. L'articolo Francia, “spionaggio della Russia su ...

